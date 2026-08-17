١٧ ئاب ٢٠٢٦ - ٢٣:١٤

وەزیری دەرەوەی ئێران:

هیچ شتێک نابێتە پاساو بۆ هێرشی گەمژانەی سەر نووسینگەی سەرۆکوەزیران بارزانی

هیچ شتێک نابێتە پاساو بۆ هێرشی گەمژانەی سەر نووسینگەی سەرۆکوەزیران بارزانی

وەزیری دەرەوەی ئێران بە نووسینێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئیکس هێرشی سەر نووسینگەی مەسروور بارزانی ئیدانە دەکات و دەڵێت پێویستە برا کوردەکانمان وریای "ئاڵای ساختە" بن کە بە مەبەستی ناکۆکی دروست کردن لە نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان بەکار دەهێنرێت.

بە پێی هەواڵی کوردپرێس عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئیکس پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا سەرکۆنەی هێرشی درۆنیی سەر نووسینگەی مەسروور بارزانی کرد و بە "هێرشی گەمژانە" ناوی هێنا.
ناوبراو زیادیشی کردووە: پێویستە برا کوردەکانمان ئاگاداری "ئاڵای ساختە" بن کە بە مەبەستی ناکۆکی دروست کردن لە نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان بەکار هێنراوە.
عێراقچی ئەوەشی گوتووە: ئێمە لە بەرامبەر سەدام و داعشدا برا کوردەکانمان پاراست و پێزانینمان هەیە بۆ ئەو ئەمن و ئاسایشەی برا کوردەکانمان لە سنوورەکانمان دەستەبەری دەکەن.

ئەم وتانەی عێراقچی لە کاتێکدایە کە ئەمڕۆ هێرشی درۆنی کرایە سەر نووسینگەی مەسروور بارزانی و بەرپرسانی حیزبی و ماڵپەڕی فەرمیی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاستەوخۆ ڕایانگەیاند کە ئەو هێرشە لە لایەن ئێرانەوە کراوە.

News ID 227721

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