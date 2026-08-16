ئیلهام ئەحمەد: گفتوگۆ لەگەڵ دیمەشق درێژەی هەیە و پرسی کورد تەوەری سەرەکییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئیلهام ئەحمەد له‌ چاوپێكه‌وتنێكدا له‌گه‌ڵ كه‌ناڵی روناهی رایگه‌یاند، "کۆتاییهێنان بە شەڕی چەکداری خاڵێکی دەستپێکە بۆ گەیشتنە چارەسەری سیاسی، هه‌روه‌ها پڕۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک کە لەلایەن ڕێبەر ئاپۆوە دەستی پێکردوە، کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی لەسەر ناوچەکە هەبووە".

ئاماژه‌ی به‌وه‌شكرد، "ئێمە هەوڵماندا کە لە هێرشەکانی ئەم دواییەدا بۆ سەر ناوچەکە پەیوەندی بە ڕێبەر ئاپۆوە بکەین و دیداری لەگەڵدا بکەین".

سەبارەت بە پرسی ئاواره‌كان، ئیلهام ئەحمەد رونیكرده‌وه‌، "کاتی ئەوە هاتوە کە هەمو ئاواره‌كان بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان. هێرشکردنە سەر ئاواره‌كان جێی قبوڵکردن نییە".

له‌باره‌ی پرسی تێكه‌ڵكردنی كورد له‌گه‌ڵ دامه‌زراوه‌كانی حکوومەتی دیمه‌شق رونیكرده‌وه‌، "پرسی ئینتێگراسیۆنی کورد لەناو دامەزراوەکانی دەوڵەتدا بەئەنقەست ڕەش دەکرێت، پرۆسەی ئینتێگراسیۆن بەرەو هاوکاریی ڕاستەقینە دەچێت لەناو دەوڵەتدا و لە هەموی گرنگتر، بریتییە لە گەرەنتیکردنی ماف و دەستکەوتەکانی گەلی کورد لە سووریای نوێدا".

ئه‌وه‌شی وت، "پێویستە کورد لەژێر هیچ بیانویەکی نەتەوەپەرستانەدا نەکەوێتە مەترسییەوە و پرسی کورد تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکانیانە لەگەڵ دیمەشقدا".

سەبارەت بە پارێزگای حەسەکە، ئیلهام ئەحمەد وتی، "ڕێسانامە کارگێڕییەکان بۆ پارێزگاکە هێشتا کۆتاییان پێ نەهاتوە و مژاری زمانی کوردی گەیشتوەتە ئاستێک کە پێویستە دانی پێدا بنرێت"، هەروەها ڕایگەیاند کە "پڕۆسەی ئینتێگراسیۆن بەبێ چارەسەرکردنی پرسی زمانی کوردی، کۆتایی نایەت".

لەسەر مژاری ژنان، ئیلهام ئەحمەد باسی له‌وه‌كردوه‌، حکومەتی دیمەشق خاوەن تێڕوانینێکی بەرتەسکە سەبارەت بە ڕۆڵ و پێگەی ژنان. "ئێمه‌ پێمانوایه‌ پێویستە سوریا وەکو وڵات و دەوڵەتی خۆمان ببینین و بۆ داهاتوەکەی کار بکەین".