١٥ ئاب ٢٠٢٦ - ١٤:٢٢

بارزانی و عەبوودی دۆخی ناوخۆی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

بارزانی و عەبوودی دۆخی ناوخۆی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراق لەگەڵ مەسعوود بارزانی کۆ بوونەوە و باسیان لە دۆخی ناوخۆی عێراق و دواین په‌ره‌سه‌ندنه‌كانی دۆخی ناوچه‌كه‌و نێوده‌وڵه‌تی كردووه‌.

بەپێی هەوڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ شەممە ١٥ـی ئابی ٢٠٢٦، نووسینگەی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لەمیانی دیدارەکەدا، قاسم عەبوودی و مەسعوود بارزانی و دۆخی ناوخۆی عێراق و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و ئاستی نێودەوڵەتییان تاوتوێ کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، لە میانی کۆبوونەوەکەدا هەردوولا جەختیان لەسەر بەردەوامبوونی هەماهەنگی و هاوکاریی نێوان عێراق و هەرێم کردەوە.

ئەوەش خراوەتەڕوو، تەوەرەکانی دیکەی گفتوگۆکان بریتی بوون لە کۆنترۆڵکردنی سنوورەکان، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری، بەهێزکردنی هاوکارییە ئەمنییەکان، ئاڵوگۆڕکردنی زانیارییەکان لەبارەی رێگرییکردن لە قاچاخچێتی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، قاسم عەبوودی وتیەتی: "حکوومەتی فیدراڵی سوورە لەسەر پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و سەرجەم ناوچەکانی عێراق".

News ID 227709

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