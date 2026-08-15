بارزانی و عەبوودی دۆخی ناوخۆی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

بەپێی هەوڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ شەممە ١٥ـی ئابی ٢٠٢٦، نووسینگەی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لەمیانی دیدارەکەدا، قاسم عەبوودی و مەسعوود بارزانی و دۆخی ناوخۆی عێراق و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و ئاستی نێودەوڵەتییان تاوتوێ کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، لە میانی کۆبوونەوەکەدا هەردوولا جەختیان لەسەر بەردەوامبوونی هەماهەنگی و هاوکاریی نێوان عێراق و هەرێم کردەوە.

ئەوەش خراوەتەڕوو، تەوەرەکانی دیکەی گفتوگۆکان بریتی بوون لە کۆنترۆڵکردنی سنوورەکان، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری، بەهێزکردنی هاوکارییە ئەمنییەکان، ئاڵوگۆڕکردنی زانیارییەکان لەبارەی رێگرییکردن لە قاچاخچێتی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، قاسم عەبوودی وتیەتی: "حکوومەتی فیدراڵی سوورە لەسەر پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و سەرجەم ناوچەکانی عێراق".