ناوچەكە بەرەو شەڕێكی گەورە و وێرانكەر هەنگاو دەنێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سهلاحهدین بەهائەدین ئهمینداری گشتیی یهكگرتووی ئیسلامیی كوردستان لەمیانەی بەشداریكردنی لەخولی گەشەپێدانی پیشەیی كە لەلایەن مەكتەبی كاروباری ڕێكخراوە پیشەییەكانی یەكگرتوو بۆ مامۆستایان و فەرمانبەران و تەندروستكاران و ئەندازیاران و توێژەكان لە سنووری پارێزگای سلێمانی سازكرابوو، رایگهیاند: "جێی داخە زیاتر لە 10 ساڵە كێشەی مووچەخۆرانی هەرێم بەسەرجەم چین و توێژەكانیەوە هێشتا چارەسەر نەكراوە".
ئاماژهی بهوهشكرد، پێكهاتنی هێزەكانی دەسەڵات و رێكخستنەوەی ناوماڵی كوردستان و سەروەركردنی دەستوری هەمیشەیی عێراق بۆ چارەسەركردنی كێشەكان بەپێویست دەزانین".
ههروهها باسی له دۆخی ناوچهكه كرد و وتی، "سەرەڕایی ئاگاداركردنەوەكانیش بەداخەوە هێزەكانی دەسەڵات مەترسی قۆناغەكە لەبەرچاو ناگرن لهكاتێكدا لەئێستادا كە ناوچەكە بەرەو شەڕێكی گەورەو وێرانكەر و چارەنوس نادیار هەنگاو دەنێت".
ئهوهشی خستهڕوو، "وادیارنیە كە هێزهكانی دهسهڵات ئامادەسازیان بۆ ئهم قۆناغه كردبێت بۆیە دەبێت هەوڵەكان بەرەو ئەو ئاڕاستەیە بن كەوا گەلەكەمان و هەرێمەكەمان ڕووبەڕووی كەمترین زیان ببێتەوە".
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