١٩ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٩:٠٠

ڕێبەری باڵای ئێران:

پێشێلکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە بێبایەخ بوونی واژۆکەی ترەمپی سەلماند

پێشێلکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە بێبایەخ بوونی واژۆکەی ترەمپی سەلماند

ڕێبەری باڵای ئێران رایگه‌یاند، پێشێلکردنی بەردەوامی بەڵێنەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان بەرامبەر بە یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە، ئەوەی سەلماندووە کە "واژۆکەی ترەمپ تا چەند بێبایەخ و بێبەهایە".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایەتۆڵڵا موجتەبا خامنه‌یی ڕۆژی شه‌ممه‌ له‌ په‌یامێكدا باسی له‌وه‌كردوه‌، "زۆرداری، خۆسەپێنی و دڕندەیی، بەشگەلێکی دانەبڕاون لە ڕێبازی ئەمریکا، پێشێلکردنی بەڵێنەکان لەلایەن شەیتانی گەورەوە، بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەکری تری درۆزنیی ئەمریکا و ناتوانایی متمانەکردنە پێی".

ئاماژەی بەوەشکرد، "دوژمنی ئەمریکی هەوڵ بۆ هەڵگیرساندنی شەڕ دەدات"، جەختیشی کردەوە کە "گەلەکەمان و بەرەی بەرگری، وانەگەلێکی پێ دەڵێنەوە کە هەرگیز لەبیری نەکات".

ڕێبەری باڵای ئێران ڕوونیكرده‌وه‌، "ئازایەتیی شەڕڤانانمان و غیرەتی ڕۆڵەکانی باشووری ئێران لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا، نموونەی ئەو وانانەیان نیشاندا کە دوژمنی ئەمریکی وەریان دەگرێت"، هاوکات داوای کرد کە "پێداگری لەسەر یەکڕیزیی گوتار و یەکێتیی نێوان گەل و بەرپرسان لە هەموو گۆڕەپانەکاندا بکرێتەوە".

News ID 227585

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