مەراسیمی بەڕێکردنی جەماوەریی تەرمی ڕێبەری شەهید لە کەربەلا و نەجەف

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ چوارشەممە، مەراسیمی بەڕێکردنی جەماوەریی تەرمی شەهید سەید عەلی خامنەیی، لە پردی کووفەوە لە نەجەفی ئەشرەف، لە نێو ئامادەبوونێکی بەرفراوانی جەماوەریدا دەستی پێکرد.

مەراسیمی بەڕێکردنەکە شاهیدی بەشداریکردنی کۆمەڵێکی زۆر لە هاووڵاتیان بوو.

ئێوارەی دوێنێ سێشەممە، مەراسیمی فەرمیی بەڕێکردنی تەرمی شەهید سەید عەلی خامنەیی لە پارێزگای نەجەفی ئەشرەف دەستی پێکردبوو.

لەمبارەوە نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیران لە بەیاننامەیەکدا کە بە بۆ ئاژانسی هەواڵی عێراقی ناردووە، ڕایگەیاند: بە ئامادەبوونی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران عەلی فالح زەیدی، مەراسیمی پێشوازی فەرمی لە تەرمی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران و مەرجەعی باڵای ئاینی ئایەتوڵا سەید عەلی خامنەیی لە شاری نەجەفی ئەشرەف دەستی پێکرد، ئەمەش بە ئامادەبوونی سەرۆک کۆماری ئێران مەسعوود پزیشکیان و شاندی هاوڕێی، و بە بەشداری کەسایەتی و لایەنە جیاوازە سیاسی، ئاینی، عەشایەری و جەماوەرییەکانی عێراق.