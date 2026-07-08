سوپاس و پێزانینی پزیشکیان بۆ هەڵوێستی شەرەفمەندانەی حکوومەت و گەلی عێراق

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود پزیشکیان لە فڕۆکەخانەی نەجەف و لە لەلایەن عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشوازی لێکرا و لە کۆبوونەوەیەکدا هەردوولا جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکان کرد، بە مەبەستی ڕووبەرووبوونەوەی ئاستەنگییەکان.

هەروەها پزیشکیان بە گرنگیەوە باسی پەیوەندی هەردوولای کردوو بانگهێشتی سەرۆکوەزیرانی عێراقی کرد بۆ ئێران، به مەبەستی زیاتر چالاککردنی پەیوەندییەکانیان و ڕووبەرووبوونەوەی ئاستەنگییەکان.

هەروەها لای خۆیەوە لە کۆبوونەوەکە زەیدی سەرەخۆشی خۆی لە پزیشکیان کردوو ڕایگەیاند، پابەندن بە پتەوکردنی پەیوەندییەکانی هەردوولا، لە بوارە جیاوازەکاندا، هەروەها جەختی لە قۆناغی داهاتوو کرد بۆ چاودێری زیاتر و مامەڵەکردن لە سەرجەم بوارەکاندا، بەمەبەستی چەسپاندنی سەقامگیریی و کۆتاییهێنان بە ململانێکان.