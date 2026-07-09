گەندەڵی لەسەردەمی حکوومەتی سوودانی بەجۆرێک بڵاوبوەوە ناویان نابوو فەرهود

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مالیکی لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفیزیۆیندا باسی لەوەشکرد، سەرۆکی حکومەت بەڵێنیدابوو بەوەی ڕووبەڕووی گەندەڵە ببێتەوە، گەندەڵیەکەش تەنها لە عەدنان جومیلیدا کورت نەبووەتەوە، بەڵکو تائێستا تەنها ئەو ئاشکرابووەو ئەگینا زۆرێکمان هەیە لە کەرتی کارەباو بەندەرەکان و چەند بواری تردا.
سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ئەوەشی وتووە، "من بە راشکاوی دەیڵێم گەندەڵی لەسەردەمی حکومەتی پێشوودا تەقییەوە، تەقینەوەیەکی مەترسیدار، هەموو حکومەتەکانی پێشوو گەندەڵییان تیادابوو، گەندەڵی لە هەموو وڵاتێک بوونی هەیە، بەڵام گەندەڵی بەوشێوەی کەلای ئێمە روویدا، پێشینەی نەبووەو رووینەداوە.
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