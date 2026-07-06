هەموو حزبەکانی هەرێم گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی کە قووڵایی ستراتیجیی ئەوان بەغدایە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆشیار زێباری لە چاوپێکەوتنێکیدا ئاماژەی بەوە کرد، بوونی پارتی لە بەغدا بۆ پشتیوانیکردنی حکوومەتەکەی عەلی فالح زەیدی و سەرخستنیەتی لە هەنگاوەکانیدا.

ئاشکراشی کرد کە هەرێمی کوردستان بە عەلی زەیدی ڕاگەیاندووە: ''ئامادەی هاوکارییە بۆ هەر ڕێکارێک کە دژی گەندەڵکاران دەیگرێتەبەر، چوونکە ئەمە یەکەم حکوومەتە بوێریی هەنگاوی کرداریی هەبووبێت بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران و ئەو دزییەی ئێستا ئاشکرابووە جێگەی سەرسوڕمانە و لە حکوومەتەکانی ڕابردوودا بەو شێوەیە نەبووە".

سەبارەت بە هەڵوێستی نێودەوڵەتی، زێباری ڕوونکردنەوەی دا کە ئەمریکییەکان دەرفەتی تەواو دەدەن بە زەیدی و فشاری زۆری لەسەر دروست ناکەن چونکە گومانی باشیان پێی هەیە.

ناوبراو وتیشی: ''سەردانەکەی زەیدی بۆ ئەمریکا زۆر گرنگە و تێیدا دۆسیەکانی گەندەڵی، قاچاخچێتی، کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و سەروەریی عێراق گفتوگۆ دەکرێن، چونکە ناکرێت پرۆسەی بنیاتنان لە سایەی بوونی گرووپی چەکداردا سەرکەوتوو بێت، و جەختیشی کردەوە کە ئەم هەڵمەتە لێرەدا ناوەستێت و بەردەوام دەبێت.''