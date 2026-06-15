پڕۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتی دەگاتە ئەنجام

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەمزی کارتاڵ، هاوسەرۆکی کۆنگرەی گەل، لە کۆبوونەوەیەکی جەماوەریدا کە لە ویلایەتی فۆرئاڕلبێرگی نەمسا بەڕێوەچوو، هەڵسەنگاندنی بۆ پێشهاتە بەردەوامەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پڕۆسەی نوێی چارەسەری پرسی کورد کرد.

کارتاڵ بە ئاماژەدان بە گۆڕانکارییە بەرفراوانەکانی ناوچەکە گوتی: «ئەمڕۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەبەر ڕۆشنایی نەخشەیەکی نوێدا دادەڕێژرێتەوە و لە دۆخێکی وەهادا، گەلی کورد زیاتر لە هەر کاتێکی تر پێویستی بە یەکڕیزی، هاوپشتی و ئاشتی هەیە.»

ناوبراو بە جەختکردنەوە لەسەر گرنگیی «سیاسەتی ڕێگای سێیەم» بۆ کورد، ئیدیعای کرد کە یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکانی هێزە هەژموونخوازەکان، جیاکردنەوەی ڕۆژئاوای کوردستان بووە لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و سیاسەتی کوردی؛ بەڵام زیادی کرد: «بەرگریی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان و کوردانی سەرانسەری جیهان ئەم پلانانەی پووچەڵ کردەوە. هێزە جیهانییەکان ئەمڕۆ دەبینن کە کورد هێشتا بە پێوە وەستاوە و خۆڕاگرە.»

هاوسەرۆکی کۆنگرەی گەل هەروەها بە ئاماژەدان بە پێشهاتە سیاسییەکانی ساڵانی ڕابردوو گوتی: «کورد چیتر کوردی ڕابردوو نییە. ئەمڕۆ گەیشتووەتە ئاستێک لە ڕێکخستن و توانای سیاسی کە دەتوانێت کاریگەری لەسەر ڕەوتی پێشهاتەکان دابنێت و لە هاوکێشە هەرێمییەکاندا ڕۆڵ بگێڕێت.»

کارتاڵ لە بەشێکی تری قسەکانیدا ئاماژەی بە پڕۆسەی «ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتی» کرد و ڕایگەیاند: «ئەو پڕۆسەیەی کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەستی پێکردووە بەردەوام دەبێت و دەگاتە سەرکەوتن. دەوڵەتیش بە باشی دەزانێت کە شکستھێنانی ئەم پڕۆسەیە چ لێکەوتە و دەرئەنجامێکی بۆ سەر تورکیا دەبێت.»

ناوبراو جەختی کردەوە کە بۆ بەردەوامی و دامەزراوەییکردنی ئەم پڕۆسەیە، چاکسازیی یاسایی و دەستووری پێویستە. بە گوتەی ئەو، گواستنەوە لە خەباتی چەکدارییەوە بۆ کایەی سیاسەت، پێویستی بە دروستکردنی ژێرخانی یاسایی و گەرەنتیی تۆکمە هەیە.

کارتاڵ زیادی کرد: «بۆ سەرکەوتنی ئەم پڕۆسەیە دەبێت زەمینەی یاسایی پێویست فەراهەم بکرێت تاوەکوو چالاکیی سیاسی ببێتە جێگرەوەی شێوازەکانی پێشوو. هەروەها پێویستە ئەم پڕۆسەیە پشت بە گرەنتیی یاسایی و دەستووری ببەستێت و تەنها بەستراوەی ویستی کەسەکان یان بارودۆخی کاتی نەبێت.»

ئەو لە درێژەی قسەکانیدا بە ئاماژەدان بەو باس و خواسانەی لە کەشی سیاسیی تورکیادا هەن، گوتی ئەگەری ئەوە هەیە پێش پشووی پەرلەمان، هەندێک پڕۆژەیاسا و چاکسازیی پێوەندیدار بە پڕۆسەی ئاشتی بخرێنە بەرنامەی کارەوە، بەڵام تا ئێستا حکوومەت هیچ پلانێکی ڕوون و فەرمی لەم بوارەدا پێشکەش نەکردووە.

هاوسەرۆکی کۆنگرەی گەل هەروەها باسی لە سیاسەتە ئەمنییەکان و مامەڵەکردن لەگەڵ بزووتنەوەی کورد کرد و ڕایگەیاند کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا سیاسەتی «بەتاوانبارناسین» دژی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی پەیڕەو کراوە.

ناوبراو گوتی: «ئامانج لە تێرۆریست ناساندنی PKK تەنها خودی ئەم ڕێکخراوە نەبوو، بەڵکوو ئامانجی سەرەکی، بەتاوانبارناساندنی بزووتنەوەی کورد و بەتەنیا هێشتنەوەی گەلی کورد بوو لە بەردەم سیاسەتەکانی حکوومەتی تورکیادا.»

کارتاڵ لە کۆتاییدا جارێکی تر جەختی لەسەر پێویستیی پاراستنی یەکڕیزیی ناوخۆیی کورد و پشتگیریکردن لە پڕۆسەی ئاشتی کردەوە و هیوای خواست کە پڕۆسەی «ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتی» ببێتە هۆی گەیشتن بە چارەسەرێکی بەردەوام بۆ پرسی کورد و سەقامگیربوونی ناوچەکە.