١٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ٠٩:٣٥

ماڵپەری ئەلمۆنیتەر:

تۆم باراک لەگەڵ بەرپرسانی عێراق و هەرێمی کوردستان کۆ دەبێتەوە

تۆم باراک لەگەڵ بەرپرسانی عێراق و هەرێمی کوردستان کۆ دەبێتەوە

ماڵپەری ئەلمۆنیتەر بڵاویکردووەتەوە نێردەی تایبەتی ترەمپ بۆ وڵاتانی سووریا و عێراق و سەردانی عێراق و هەرێم دەکات و ئامانجی سەرەکیشی فشاری زیاترە بۆ چەککردنی گروپە چەکدارەکان.

کوردپرێس: بەپێی راپۆرتێکی ئەلمۆنیتەر، لە سەردانی باراک بۆ بەغداد کە ڕۆژی دووشەممەی ئەم هەفتەیە ئەنجام دەدرێت، لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران و لێپرسراوانی باڵای عێراق کۆ دەبێتەوە و ئامانجیش لە سەردانەکەی داواکردنی هەڵوەشاندنەوە و چەککردنی گرووپە چەکدارەکانە.

نێردەی تایبەتی ترەمپ بۆ وڵاتانی سووریا و عێراق ڕۆژی سێشەممەش، سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات و لەگەڵ ژمارەیەک کەسایەتی کۆدەبێتەوە.

باس لەوەشکراوە، یەکێک لە رەهەندەکانی تری سەردانەکەی تۆم باراک بەهێزکردنی هاوکاریی ئابووری لە نێوان عیراق و تورکیا.

News ID 227329

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