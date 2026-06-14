کورتەی هەواڵەکانی ۲۴ی جۆزەردانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

نزیکەی ٢٨٢ هەزار پەنابەری کوردی سووریا، لە هەرێمی کوردستانن

داتا نوێیەکانی ئاژانسی پەنابەرانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان ئاشکرای دەکەن کە هەرێمی کوردستان باوەشی بۆ بەشێکی هەرە زۆری پەنابەرانی ناو عێراق کردووەتەوە کە زۆرینەی ڕەهایان کوردانی سووریان و نزیکەی ٢٨٢ هەزار کەسن کە لە سێ پارێزگاکەی هەرێم (هەولێر، دهۆک و سلێمانی) دەژین.

عێراق کۆمه‌ڵکوژی سپایکه‌ر وه‌ک جینۆساید دەناسێنێت

دامەزراوەی شەهیدانی عێراق ڕایگەیاند: "لیژنەیەکی باڵا بۆ بەنێودەوڵەتیکردنی کۆمه‌ڵکوژی سپایکه‌ر و هەوڵدان بۆ ناساندنی وەک تاوانی جینۆساید پێکهێناوە، کۆمه‌ڵکوژی سپایکه‌ر ڕۆژی ۱۲ی حوزەیرانی ۲۰۱۴و کاتێک ڕوویدا کە تیرۆریستانی داعش کۆنترۆڵی شاری تکریتیان کرد و چوونە ناو بنکەی ئاسمانیی سپایکەر.

موراد قەرەیلان:

ئازادیی ئۆجەلان و چەسپاندنی مافەکانی کورد؛ دوو مەرجی سەرەکین بۆ چەک دانانی گەریلا

موراد قەرەیلان، ئەندامی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی پاراستنی گەل جەخت دەکاتەوە کە تاوەکوو دەوڵەتی تورکیا هەنگاوی کردەیی و یاسایی بۆ ناساندنی بوونی گەلی کورد لە دەستووردا نەنێت و ئازادیی عەبدوڵا ئۆجەلان وەک دانوستانکاری سەرەکی فەراهەم نەکات، گەریلا چەک دانانێت.

قازانج و زیانەکانی کورد لە ڕێککەوتن لەگەڵ دیمەشق

سەنتەری لێکۆڵینەوەی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی ئیتالیا لە شیکارییەکی نوێیدا، ڕێککەوتنی نێوان حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا و هێزە کوردییەکانی بە سازشێکی یەکسان نەزانێت، بەڵکوو وەک ئەنجامی گۆڕانی هاوسەنگیی هێز لە بەرژەوەندیی دیمەشق وەسف دەکات و هۆشداری دەدات کە پرۆژەی خۆبەڕێوەبەریی کورد لە باکووری سووریا بەرەو داڕمان دەچێت.