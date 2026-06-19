کورتەی هەواڵەکانی ۲۸ی جۆزەردانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

فەرماندەی YPJ:

بەبێ بەشداریی ژنان، سووریا ناگاتە ئارامی و سەقامگیری

ڕۆهلات عەفرین دڵێت کە بوونی سوپای ژن لە کوردستانی سووریا متمانەیەکی زۆری بە ژنانی جیهان بەخشیوە و "لە سەدەی ٢١دا ئەگەر بوونی ژنان لە سوپادا دانی پێدانەنرێت، بۆ ئارامی سووریا هیچ سەرکەوتنێک بەدی نایەت.

هێمن هەورامی:

پێدانی وەزارەتی ناوخۆ بە یەکێتی ئەسڵ و ئەساسی نییە

هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت، دەنگۆی ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان رازیبووە وەزارەتی ناوخۆ بدات بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان، ئەسڵ و ئەساسی نییە.

بارزانی، عەبدی و باراک داهاتووی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەریان تاوتوێ کرد

مەزڵووم عەبدی ڕایگەیاند: لە شاری هەولێر لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و تۆم باراک، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ بۆ کاروباری عێراق و سووریا کۆ بووەتەوە، پرسی تێکەڵکردنی هێزەکان و دامەزراوەکانی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەریان لە حکومەتی داهاتووی سووریادا تاوتوێ کردووە.

تۆم باراک پەیامێکی لەبارەی کۆبوونەوە لەگەڵ سەرکردەکانی کورد بڵاو کردەوە

نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و عێراق لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەریمی کوردستان کۆ بووەوە و دواتر رایگەیاند، هاوڕا بوون لە پشتگیریکردنی عێراقێکی خاوەن سەروەری و خۆشگوزەران، ئاماژە بەوەش دەکات، "یەکدەنگین لەسەر دیدگەی دۆناڵد ترەمپ بۆ رۆژهەڵاتێکی نێوەڕاستی نوێ.