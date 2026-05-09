٩ ئایار ٢٠٢٦ - ١٠:٤٨

لەچوارچێوەی ڕێککەوتنی هەسەدە و دیمەشقدا ٢٣٢ شەڕڤان ئازاد کران

میدیاکانی سووریا بڵاویانکردەوە، بەشێکی دیکەی زیندانیانی حکوومەتی کاتی دیمەشق و هەسەدە ئاڵوگۆڕیان پێکرا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژی هەینی ٨ـی ئایاری ٢٠٢٦، میدیاکانی سووریا بڵاویانکردەوە، بەپێی رێککەوتنی نێوانیان بۆ چوارەمین جار هێزەکانی سووریایی دیموکرات و حکوومەتی کاتی دیمەشق ئاڵۆگۆڕی زیندانیانیان کرد و لەو چوارچێوەیەشدا ٢٣٢ شەڕڤانى زیندانیکراوى هەسەدە ئازادکران.

ئاسایشی رۆژئاوای کوردستانیش وتی، ئەم ئاڵوگۆڕەی زیندانیان کۆتا نیە و هێشتا زیندانیانی دیکە ماون ئاڵوگۆڕیان پێبکرێت.

ئەوەش لە کاتێکدایە، بەپێی رێککەوتنی نیوان هەسەدە و حکوومەتی کاتی دیمەشق زیندانیانی هەردوولا ئاڵوگۆڕیان پێبکریت.

