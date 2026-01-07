سوپای سووریا فەرمانی چۆڵ کردنی گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەبی دەرکرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای عەرەبی سووریا لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، هەموو پێگە سەربازییەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF) لە ناو گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە ئامانجی سەربازی شەرعین بۆ سوپای عەرەبی سووریا، ئەوەش دوای "پەرەسەندنی بەرچاوی گرووپەکە بەرەو گەڕەکەکانی حەلەب و ئەنجامدانی کۆمەڵکوژییەکی زۆر لە دژی هاوڵاتیانی مەدەنی".
سوپای سووریا ئاماژەی بەوەشکرد: "داوا لە دانیشتوانی مەدەنی لە گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە لە حەلەب دەکەین دەستبەجێ لە پێگەکانی هەسەدە دوور بکەونەوە و دوو ڕێڕەوی مرۆیی سەلامەتیش ڕادەگەیەنین کە بریتین لە (دەروازەی العوارز و دەروازەی شەقامی ئەلزهور) کە لەلایەن دانیشتوانی ناوچەکە ناسراون، تاکوو کاتژمێر ۳:۰۰ـی پاشنیوەڕۆ". ئەوەش بەگوێرەی ئاژانسی سانای سەربە حکوومەتی سووریا.
ئەوە لەکاتێکدایە کە نیوەڕۆی دوێنی سێشەممە، گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود، ئەشرەفییە و بەنی زەید لە حەلەب، ڕووبەڕووی هێرشی توند و بۆردوومانی هەڕەمەکی بە چەکی قورس، تۆپ و مووشەک لەلایەن گرووپەکانی حکوومەتی کاتی بوونەتەوە کە ڕاستەوخۆ ماڵی هاوڵاتیانی مەدەنی دەکەنە ئامانج و هێزەکانی ئەو دوو گەڕەکەش بە توندی وەڵامیان داونەتەوە.
