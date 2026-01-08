هێرشی سەر شاری حەلەب هەڕەشەی پاکتاوی ڕەگەزییە لەدژی کورد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەیامێکدا لە بارەی هێرشی هێزەکانی سەر بە حکوومەتی کاتیی سووریا بۆ سەر گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەب ڕاگەیێندراوێکی بڵاو کردەوە دەڵێت: "ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو شەڕ و توندوتیژیەی کە ئێستا لە شاری حەلەب هەیە جێگەی نیگەرانییەکی زۆرە و مەترسی لەسەر ژیانی خەڵکی سڤیل و هاووڵاتیانی بێتاوان دروست کردووە و هەڕەشەی پاکتاوی رەگەزی لەدژی کورد لەو ناوچەیەدا هەیە".
لە درێژەی پەیامەکەیدا بارزانی دەشڵێت: "داوا لە دەستەڵاتدارانی سووریا دەکەم ناکۆکیی سیاسی نەکرێتە ناکۆکیی نەتەوەیی و لەو کێشە و گرفتانەی لە ناوچەی حەلەبدا هەن رێگە نەدرێ هاووڵاتیانی کورد تووشی گوشار و زەبروزەنگ و دەرکردنیان لە شوێنی باب و باپیرانیان و پاکتاوی رەگەزی ببنەوە، هەروەها داواش لە لایەنە کوردییەکان و بە تایبەت (هەسەدە) دەکەم ئەوەی لە توانایاندا بێت بیکەن لەپێناو راگرتنی شەڕ و پێکدادان".
شایانی باسە ئەنجومەنی گەڕەکە کورد نیشینەکانی حەلەب داوایان لەسەر کردە کوردەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی سەرکردەکانی پارتی و یەکێتی کرد لەسەر ئەو هێرشانەی دەکرێتە سەر گەڕەکەکانیان پاڵپشتیان بکەن.
دەقی پەیامەکەی بارزانی:
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
گۆڕانکارییە سیاسیەکانی سووریا دەرفەتێکی باش بوو بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەیەکی گونجاو بۆ ئەوەی رەچاوی مافە رەواکانی گەلی کورد لە سووریا بکرێت و سەرجەم کێشەکانیش چارەسەر بکرێن. لەو پێناوەشدا لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەوڵی زۆرمان دا کە پێویستە هەرچی گرفت و ناکۆکی هەیە لەڕێگەی دیالۆگ و بە شێوازی ئاشتیانە چارەسەر بکرێن.
بەڵام ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو شەڕ و توندوتیژیەی کە ئێستا لە شاری حەلەب هەیە جێگەی نیگەرانییەکی زۆرە و مەترسی لەسەر ژیانی خەڵکی سڤیل و هاووڵاتیانی بێتاوان دروست کردووە و هەڕەشەی پاکتاوی رەگەزی لەدژی کورد لەو ناوچەیەدا هەیە.
داوا لە دەستەڵاتدارانی سووریا دەکەم ناکۆکیی سیاسی نەکرێتە ناکۆکیی نەتەوەیی و لەو کێشە و گرفتانەی لە ناوچەی حەلەبدا هەن رێگە نەدرێ هاووڵاتیانی کورد تووشی گوشار و زەبروزەنگ و دەرکردنیان لە شوێنی باب و باپیرانیان و پاکتاوی رەگەزی ببنەوە، هەروەها داواش لە لایەنە کوردییەکان و بە تایبەت (هەسەدە) دەکەم ئەوەی لە توانایاندا بێت بیکەن لەپێناو راگرتنی شەڕ و پێکدادان و رێگەگرتن لە خوێنڕشتنی زیاتر و هەردوولا کار بۆ گرتنەبەری رێگەی دیالۆگ و گفتوگۆ بکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. ناکرێ بوونی ناکۆکیی سیاسی ببێتە هۆی ئەوەی ژیانی خەڵکی سڤیل بخرێتە ژێر مەترسی و پاکتاوی رەگەزی لە دژی گەلی کورد رووبدات و ئەوە تاوانی دژی مرۆڤایەتیە و دەرئەنجامی مەترسیداری لێدەکەوێتەوە.
