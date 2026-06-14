١٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٥

دکتۆر «کیومەرس حەبیبی» وەک مامۆستای نموونەی ئێران هەڵبژێردرا

دکتۆر «کیومەرس حەبیبی» وەک مامۆستای نموونەی ئێران هەڵبژێردرا

لە ٣٣یەمین ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە ئەندامانی دەستەی مامۆستایانی نموونەی ئێراندا، ئەندامێکی دەستەی مامۆستایانی زانکۆی کوردستان (سنە) وەک مامۆستای نموونەی وڵات ناسێندرا و ڕێزی لێگیرا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ٣٣یەمین ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنی ئەندامانی دەستەی مامۆستایانی نموونە، بە ئامادەبوونی دکتۆر حوسێن سیامایی وەزیری زانست، توێژینەوە و تەکنەلۆژیا، دکتۆر فاتمە موهاجەرانی گوتەبێژی حکومەت و کۆمەڵێک لە سەرۆک زانکۆکانی وڵات و مامۆستایانی لێهاتوو، بە میوانداریی زانکۆی زانست و پیشەسازیی ئێران بەڕێوە چوو.

لەو چالاکییە نیشتمانییەدا، بە پێشکەشکردنی بڕوانامەی ڕێزلێنان، پێزانین بۆ سەرکەوتووترین کەسایەتییەکانی بواری پەروەردە و فێرکاریی زانکۆ و دامەزراوەکانی خوێندنی باڵا لە سەرانسەری وڵاتدا کرا.

لەو ڕێوڕەسمەدا، دکتۆر کیومەرس حەبیبی، پرۆفیسۆر لە بەشی ئەندازیاریی شارسازی لە زانکۆی کوردستان، وەک مامۆستای نموونەی سەرانسەریی وڵات ناسێندرا و خەڵات کرا.

ئەم ڕێوڕەسمە بە مەبەستی بەرزڕاگرتنی پێگەی بڵندی مامۆستایان و نیشاندانی ڕۆڵی سەرەکیی ئەوان لە پێشخستنی ئامانجە زانستی و کولتوورییەکانی سیستمی خوێندنی باڵای وڵات ڕێکخرابوو.

News ID 227332

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