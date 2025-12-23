بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) حکوومەتی کاتی سووریا بە بەرپرسیاری هێرشێکی چەکداری بۆ سەر ناوەندی شاری حەلەب دەزانێت.

فەرهاد شامی، بەرپرسی ناوەندی ڕاگەیاندنی هەسەدە ڕایگەیاند: ''گرووپە چەکدارەکانی سەر بە وەزارەتی بەرگریی حکوومەتی دیمەشق هێرشیان کردوەتە سەر بازگەیەکی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ لە بازنەی شیحان لە ناو شاری حەلەب".

ئاماژە بەوەشکراوە، گرووپە چەكدارەكانی سەر بە دیمەشق لە دژی گەرەکەکانی حەلەب تانک و تۆپخانە بەکاردەهێنن.

ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە، دەڵێت: ''پێویستە لێكۆڵینەوە لە گرووپە دابەشبووەكانی سەر بە حکوومەتی دیمەشق بكرێت، کە لە ماوەی چوار مانگی رابردوودا گەمارۆی گەڕەکەکانی شێخ مەقسود و ئەشرەفیەیان داوەو چەندین جار هێرشیان كردووەتە سەر خەڵکی مەدەنی بە بەرچاوی چاوی دەزگاكانی حکوومەتەوە، سەرەڕای رێککەوتنی١ی نیسان".

هەسەدەش وتی: ''بە توندی ئەو بانگەشانە ڕەتدەکاتەوە کە لەلایەن دەزگا ئەمنی و سەربازییەكانی حکوومەتی دیمەشقەوە سەبارەت بە ئامانجگرتنی گەڕەکەکانی حەلەب لەلایەن هێزەکانیانەوە، کە بەپێی رێککەوتنی ۱ی نیسان خاڵەكانی رادەستی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ_ئاسایش کردوە".