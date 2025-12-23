ئێمە هیچ هێرشێکمان لە دژی هەسەدە ئەنجام نەداوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی وەزارەتی بەرگریی سووریا بە ئاژانسی فەرمی حكوومەتی سووریا (سانا)ی ڕاگەیاند: ''بانگەشەكانی هەسەدە ڕاست نین و هێزەكانی سوپا هێرشیان نەكردوەتە سەر پێگەکانیان لە گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە".

وەزرەتەکەش دەڵێت: ''سوپای عەرەبی سووریا وەڵامی سەرچاوەی هێرشەكانی هەسەدە دەداتەوە کە ماڵی هاوڵاتیانی مەدەنی و خاڵەکانی جێگیرکردنی سوپا و هێزە ئەمنییەکان لە دەوروبەری گەڕەکی ئەشرەفیە و شێخ مەقسود دەكەنە ئامانج".

ئاماژەی بەوەشکردوە، هەسەدە بەشێوەیەكی كتوپڕ هێرشی کردووەتە سەر هێزەکانی ئاسایشی و زیانی گیانی لە ناو ریزەكانی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و کارمەندانی سوپادا هەیە بەهۆی تەقەی هەسەدە.

ئەمە لە کاتێکدایە، بەهۆی هێرشی گرووپە چەکدارەکانی ناو سوپای سووریا یەک کەس گیانی لەدەستدا و ١٧ دیکە بریندارن.