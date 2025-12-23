وەزارەتی بەرگری سووریا ڕاگرتنی شەڕی لە حەلەب ڕاگەیاند

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی سانا لە زاری وەزارەتی بەرگریی سووریاوە بڵاویکردەوە: ''فەرماندەیی ئەرکانی گشتی سوپای سووریا فەرمانی دەرکردووە بۆ وەستاندنی شەڕ لە حەلەب".

ئاماژە بەوەشکراوە، سوپا هیچ جووڵەیەكی نەكردووە بۆ گۆڕینی هێڵەکانی کۆنترۆڵ لە حەلەب بەڵکوو تەنها وەڵامی سەرچاوەکانی هێرشی داتەوە.

لەلای خۆشیەوە، ئاخین نوجان، فەرماندەی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ لە گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی شاری حەلەب، رایگەیاندووە: ''توانای تەواوی بەرگریکردنیان هەیە بەڵام لە هەمان كاتدا ئەوان لەگەڵ ئاشتین و هەوڵ هەیە بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و چەسپاندنی سەقامگیری".

ئاماژەی بەوەشکرد، فەرمانیان داوە بە هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ وەڵامدانەوەی گرووپە چەكدارەكانی سەربە دیمەشق رابگرن.

ئەمە لە کاتێکدایە ڕۆژی دووشەممە ٢٢ی کانونی یەکەم شەڕ و پێکدادان لە نێوان گرووپە چەکدارەکانی سەربە سوپای سووریا و ئاسایشی حەلەب ڕوویدا و قوربانیی زۆری هەبوو.