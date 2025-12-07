٧ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:١٨

وەزیری دەرەوەی تورکیا:

دەبێت ئەندامە ناسووریاییەکانی ناو هەسەدە،  دەستبەجێ ئەو هێزە جێبهێڵن

وەزیری دەرەوەی توركیا ڕایگەیاند، دەبێت ئەندامە ناسووریاییەکانی ناو هێزەکانی سووریای دیموکرات،  دەستبەجێ ئەو هێزە جێبهێڵن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاكان فیدان، لە میانەی بەشداریكردن لە کۆڕبەندی دەوحە ڕایگەیاند: هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF) ئامادە نین ئەو رێککەوتنی ئازار كە لە نێوان مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هەسەدە و ئەحمەد شەرع، سەرۆكی كاتی سووریا واژۆكرا بۆ تێکەڵبوون بە سوپای سووریا جێبەجێ بکات.

ناوبراو ئاماژەی بەوەشكرد: "پێویستە هەسەدە تێبگات کە فەرماندەیی و کۆنترۆڵ دەبێت لە یەک شوێنەوە بێت. ناکرێت دو سوپا لە یەک وڵاتدا هەبن. بۆیە دەبێت تەنیا یەک سوپا و یەک پێکهاتەی فەرماندەیی هەبێت".

هاكان فیدان دەشڵێت: "دەمانەوێت ئەندامە ناسووریاییەکانی ناو هەسەدە، واتە ئەوانەی خەڵکی عێراق، ئێران و تورکیان، دەستبەجێ ئەو هێزە جێبهێڵن، هەروەها هەمو ئەو یەکانەی دژی بەرژەوەندی و ئاسایشی تورکیا جێگیرکراون، دەبێت هەڵبوەشێنرێنەوە".

ئەوە لەكاتێكدایە تورکیا بۆ ماوەی چەندین ساڵە دژایەتی هەسەدەی دەكات کە ناوچەیەکی بەرفراوانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریای کۆنترۆڵ كردوە، چوونکە وەک درێژکراوەی پەکەکە سەیری دەكات و فشاری دەكات بۆ تێکەڵکردنی ئەو هێزانە - کە لەلایەن ئەمریکاوە پشتیوانی دەکرێن- لەگەڵ سوپا و دەزگا ئەمنییەکانی سووریا.

