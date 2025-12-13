١٣ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٣٨

ئارەش لهۆنی ئامادەیی پارێزگاکەی بۆ هاوکاریکردنی سلێمانی دەربڕی

ئارەش لهۆنی ئامادەیی پارێزگاکەی بۆ هاوکاریکردنی سلێمانی دەربڕی

پارێزگاری سنە لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی دا لەگەڵ پارێزگاری سلێمانی، ئامادەیی بۆ گەیاندنی هەر هاوکارییەکی پێویست بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی ئەم دواییانە دەربڕی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئێوارەی ڕۆژی هەینی، ۱۲-۱۲-۲۰۲۵، ئارەش لهۆنی، پارێزگاری کوردستان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی دا لەگەڵ هەڤاڵ ئەبووبەکر، پارێزگاری سلێمانی، هاوخەمیی خۆی و خەڵکی پارێزگاکەی بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکە دەربڕی.

بە گوێرەی ڕاگەیێندراوێک کە بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی پارێزگای کوردستان بڵاوی کردووەتەوە، ئارەش لهۆنی ئامادەیی خۆی و دامەزراوە حکوومییەکانی پارێزگاکەی دەربڕیوە بۆ ناردنی هەر هاوکارییەکی پێویست بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکە، بەتایبەتی بۆ قەزای چەمچەماڵ.

لە راگەیێندراوەکەدا ئەوەش هاتووە، پارێزگاری سلێمانی سوپاسی ئارەش لهۆنی کردووە و رایگەیاندووە، لەکاتی پێویستدا داوای هاوکاری لە تیمەکانی فریاگوزاریی سنە و بەکارهێنانی تواناییەکانیان دەکرێ.

لایخۆیەوە هەڤاڵ ئەبووبەکر وتی: "تاوەکوو ئێستا هەنگاوەکان باشن، بە پارێزگاری سنەمان گوت، سنە و سلێمانی دووانەیەکن و هەر کارێک هەبێ ئێوە یەکەم شوێنن".

 لە ڕۆژی یەکشەممە ۷ـی کانوونی یەکەمەوە بارانی بەخوڕ لە هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد و بەهۆیەوە دوو رۆژ دواتر لە چەند شارێک لافاو دروستبوو. لافاوەکە زیانێکی زۆری لێکەوتووەتەوە و تاوەکو ئێستا پێنج کەس گیانیان لەدەستداوە و کەسێکیش بێسەروشوێنە. زۆربەی زیانەکان لە قەزای چەمچەماڵی سنووری پارێزگای سلێمانی بوون.

News ID 226604

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha