٢٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٠٦

هاوسەرۆکی کەجەکە:

تاوانمان نەکردووە تا دەوڵەتی تورکیا لێبووردنمان بۆ دەربکات

تاوانمان نەکردووە تا دەوڵەتی تورکیا لێبووردنمان بۆ دەربکات

هاوسەرۆکی کۆما جڤاکێن کوردستان دەڵێت خەباتمان کردووە دژی سیاسیەتی جینۆسایدی گەلەکەمان کە دەوڵەتی تورکیا سەدەیەک پیادەی کردووە و هیچ تاوانێکمان نەکردووە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەسێ‌ هۆزات، هاوسەرۆکی کۆما جڤاکێن کوردستان (KCK) لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی (Medya Haber) دەڵێت: کادیرانی پارتی کرێکارانی کوردستان چاوەڕوانی هیچ لێبووردنێک لە دەوڵەتی تورکیا ناکەن، دەشڵێت: ئێمە تاوانێکمان ئەنجام نەداوە تا داوای لێبووردن بکەین.

ناوبراو دەشڵێت: تاوانباران داوای لێبووردن دەکەن، ئێمە خەباتمان کرد دژی سیاسەتی جینۆساید و نکوڵیکردن، کە گەلەکەمان ڕووبەڕووی بووەتەوە کە دەوڵەتی تورکیا سەدەیەکە پەیڕەوی لێدەکات.

بەسێ‌ هۆزات وتیشی: ئێمە خەباتمان کرد بۆ ئازادی و ناسنامەی گەلەکەمان، بۆیە ئێمە داوای هیچ لێبوردن و یاسایەک ناکەین بۆ گەڕانەوە بۆ ماڵەوە، جێگای ئێمە خەباتکردنە لە ناو ڕیزەکانی گەلەکەماندا، ئامانجیشمان نییە لە پەرلەمان یان شوێنێکی تری ئەنکەرە بین، خەباتی ئێمە زۆر لەوە فراوانترە.

News ID 226535

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha