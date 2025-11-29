تاوانمان نەکردووە تا دەوڵەتی تورکیا لێبووردنمان بۆ دەربکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەسێ‌ هۆزات، هاوسەرۆکی کۆما جڤاکێن کوردستان (KCK) لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی (Medya Haber) دەڵێت: کادیرانی پارتی کرێکارانی کوردستان چاوەڕوانی هیچ لێبووردنێک لە دەوڵەتی تورکیا ناکەن، دەشڵێت: ئێمە تاوانێکمان ئەنجام نەداوە تا داوای لێبووردن بکەین.

ناوبراو دەشڵێت: تاوانباران داوای لێبووردن دەکەن، ئێمە خەباتمان کرد دژی سیاسەتی جینۆساید و نکوڵیکردن، کە گەلەکەمان ڕووبەڕووی بووەتەوە کە دەوڵەتی تورکیا سەدەیەکە پەیڕەوی لێدەکات.

بەسێ‌ هۆزات وتیشی: ئێمە خەباتمان کرد بۆ ئازادی و ناسنامەی گەلەکەمان، بۆیە ئێمە داوای هیچ لێبوردن و یاسایەک ناکەین بۆ گەڕانەوە بۆ ماڵەوە، جێگای ئێمە خەباتکردنە لە ناو ڕیزەکانی گەلەکەماندا، ئامانجیشمان نییە لە پەرلەمان یان شوێنێکی تری ئەنکەرە بین، خەباتی ئێمە زۆر لەوە فراوانترە.