٢٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٣

بەرپرسێکی ئەمریکی بۆ کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی وڵاتەكەی سەردانی هەولێر دەکات

بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بە مەبەستی کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی وڵاتەكەی لە هەولێر  سەردانی هەرێمی كوردستان بكات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، مایکڵ ڕیگاس، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان بۆ کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی وڵاتەکەی سەردانی هەولێر دەکات.

ئاماژەی بەوەش كردووە، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریكا لە سەردانەكەیدا لەگەڵ بەرپرسانی عێراق کۆ دەبێتەوە و دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی وڵاتەكەشی بەسەر دەکاتەوە و کونسوڵخانەی گشتیی نوێی ئەمریکا لە هەولێر دەکاتەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا: "مایکڵ ڕیگاس لە ڕۆژی پێنجشەممە، ۲۷ـی ئەم مانگە گەشتەکەی  بۆ تورکیا، عێراق و ئیسرائیل دەستپێدەکات و دەچێتە بەغدا، هەولێر و قودس)".

دەشڵێت، "ئامانجی ئەم گەشتەی ڕیگاس جەختکردنەوەیە لەسەر پابەندبوونی ئەمریکا بە بەرەوپێشبردنی سەقامگیری، ئاسایش، ئازادیی ئایینی و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا".

کونسوڵخانەی نوێی ئەمریکا لە هەولێر، لە ساڵی ۲۰۱۸ بەردی بناغەکەی دانراوە و بە گەورەترین باڵەخانەی کونسوڵخانەی ئەو وڵاتە دادەنرێت لە جیهاندا، کە دەکەوێتە باکووری شاری هەولێر.

