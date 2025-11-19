دوای ۱۵ ساڵ شەڕ، پێویستە سووریا ببێتە دەوڵەتێکی نانەوەندی

بەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممە، ۱۹ـی تشرینی دووەمی ۲۰۲۵، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و دەیان سەرکردە و بەرپرسی حکوومی و حزبیی عێراق و کوردستان؛ سێیەمین ڕۆژی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس۲۵) دەستیپیکرد.

مەزڵووم عەبدی لە سێیەمی ڕۆژی ئەم کۆڕبەندە، گوتارێکی پێشکەش کرد؛ تێیدا سوپاسی سەرۆک وەزیران مەسروور بارزانی و ڕێکخەرانی مێپسی کرد بۆ بانگهێشتکردنەکە. ئەو، خۆشحاڵی خۆی بە بەشداریکردن لە کۆڕبەندەکە دەربڕی و گوتی "زۆر بە گەرمی پێشوازیمان لێ کراوە".

فەرماندەی گشتیی هەسەدە هیواشی خواست، ئەنجام و ڕاسپاردەکانی شەشەمین کۆڕبەندی مێپس لە شاری دهۆک، یارمەتیدەربن لە چارەسەرکردنی کێشەکان و بەقەڕارکردنی ئاشتی لە ناوچەکە.

ڕێککەوتنی ۱۰ـی ئادار و لێکەوتەکانی

مەزڵووم عەبدی لە بەشێکی قسەکانیدا باسی لە ڕێککەوتنی ۱۰ـی ئاداری ئەمساڵ لە نێوان هەسەدە و حکوومەتی سووریادا کرد و وتی: "ئەو ڕێککەوتنەی لە ۱۰ـی ئادار، لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆک کۆماری سووریا واژۆمان کرد، ڕێگری لە ڕوودانی زۆر شت کرد. ئێمە لە نێو شەڕێکی سەختدا بووین، بەڵام بەهۆی ئەو ڕێککەوتنە، شەڕەکە وەستا. هەروەها ڕێگری لە دابەشبوونی سووریا و تۆڵەسەندنەوە لە نێوان پێکهاتەکانی هەموو پارێزگاکانی وڵاتەکەدا گرت، چونکە بەشێکیان پلانیان هەبوو دوای ڕووخانی ڕژێم، تۆڵە لە یەکدی بکەنەوە".

بە وتە عەبدی، بە درێژایی ۱۰۰ ساڵی ڕابردوو لە سووریا، دان بە مافەکانی گەلی کورددا نەنراوە، تەنانەت باس لە پرسی کوردیش نەکرابوو، بەڵام لە ڕێککەوتنی ۱۰ـی ئاداردا، بە ڕوونی باسی پرسەکە کراوە و جەخت لەوە کراوەتەوە، پێویستە مافەکانی گەلی کورد و هەموو پێکهاتەکانی سووریا، لە چوارچێوەی دەستووری نوێدا دەستەبەر و دابین بکرێن.

مەزڵووم عەبدی وتیشی: "دوای ۱۵ ساڵ لە شەڕ، پێویستە سووریا ببێتە دەوڵەتێکی نانەوەندی (لامەرکەزی) و هەرێمەکان حوکمی خۆیان بکەن. ئەمە ڕاستییەکە کە ڕوویداوە و ناتوانین نکۆڵی لێ بکەین. ئێمە ناچارین ئەم ڕاستییە قبووڵ بکەین و بەپێی ئەو ڕاستییە کار بکەین".

عەبدی لە بەشێک لە گوتارەکەیدا باسی لەوە کرد "گەڕەکە کوردییەکان لە حەلەب گەمارۆ دراون." جەختی لەوەش کردەوە، ئەگەر ئیرادە هەبێت، کێشەکان لە سووریا چارەسەر دەبن.

کۆتایی هەر شەڕێک دیالۆگە

فەرماندەی گشتیی هەسەدە ڕایگەیاند: "ماوەیەکی زۆر درێژە لە نێو شەڕداین، زۆر باش دەزانین و بینیمان، کۆتایی هەر شەڕێک دیالۆگە، کێشەکان بە دیالۆگ چارەسەر دەکرێن. لە شەڕدا ئەگەر سەرکەوتنیش بەدەستبهێنیت، هەر دەبێت دیالۆگ بکەیت. ئەمەمان بە شێوەیەکی زۆر چالاک لە سووریا بینی."

مەزڵووم عەبدی هۆکاری ڕووخانی ڕژێمی پێشووی بەشار ئەسەدی ئاشکرا کرد و باسی لەوە کرد "هۆکاریی سەرەکیی ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەد، ڕەتکردنەوەی دیالۆگ و سووربوون بوو لەسەر سیستەمی مەرکەزی، بینیمان دواتر کە چۆن شۆڕشێک لە دژی هەڵگیرسا و لەنێوچوو".

بە وتەی عەبدی ئێمە لە سەرەتای ڕاپەڕینەکانی سوریا، لە سەرەتای شۆڕشەوە، دژی شەڕ بووین. تا ناچارکراین شەڕ بکەین، شەڕمان نەکرد. تا مەترسیمان لەسەر نەبوو، شەڕمان نەکرد. ئێمە تەنیا پارێزگاریمان لە خۆمان کردووە. ئێستا ڕێگەی دیالۆگمان هەڵبژاردووە و پێویست ناکات چیدیکە شەڕ بکەین. ئەمە بۆچوونی ئێمە و هەموو گەلی سووریایە، چونکە بە شەڕ کێشەکان چارەسەر نەکرێن".

پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و پشتگیریی بارزانی

فەرماندەی گشتیی هەسەدە پشتیوانیی خۆی بۆ پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا دووپات کردەوە و وتی: "ئەوەی لەدەستمان بێت بۆ سەرخستنی پرۆسەکە ئەنجامی دەدەین".

لە درێژەدا عەبدی سوپاسی مەسعوود بارزانی کرد و وتی: "۱۵ ساڵە هەولێر و سلێمانی پشتگیریی ڕۆژئاوای کوردستان دەکەن؛ ئەم پشتگیرییە بە شێوەیەکی تایبەت لە جەنابی سەرۆک مەسعوود بارزانیدا دەبینین. هەروەها بەم دواییانەش، پشتگیری گفتوگۆکانی نێوان بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر و حکوومەتی سووریا و پڕۆسەی ئاشتیشیان لە باکووری کوردستان کردووە و لەو بڕوایەداین ئەم پشتگرییە سوود بە هەموو لایەک دەگەیەنێت و ئەنجامەکانی زۆر ئەرێنی دەبن".

فەرماندەی گشتیی هەسەدە باسی لە پشتیوانیی هێزەکانی پێشمەرگە کرد و ئاماژەی بەوە دا "گەلی کورد لە هەرێمی کوردستان و پێشمەرگە لەگەڵ ئێمە شەڕی داعشی کرد و بە هاوکاریی ئەوان، ڕێکخراوە تیرۆریستییەکەمان تێکشاند".

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا عەبدی تیشکی خستە سەر کێشەکانیان لەگەڵ تورکیا و بە پێویستی زانی کە ئەو وڵاتە هەسەدە "وەکوو مەترسی نەبینێت" و جەختی لەوە کردەوە، ئەوان "نابنە مەترسی بۆ سەر تورکیا".