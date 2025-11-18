١٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥٥

عوسمان بایدەمیر داوای بەردەوامیی هەوڵەکانی نێچیرڤان بارزانی دەکات بۆ سەرخستنی پڕۆسەی ئاشتی

عوسمان بایدەمیر داوای بەردەوامیی هەوڵەکانی نێچیرڤان بارزانی دەکات بۆ سەرخستنی پڕۆسەی ئاشتی

نێچيرڤان بارزانى سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستان له‌ ديدارێكدا له‌گه‌ڵ عوسمان بايده‌مير سياسه‌تمه‌دارى كورد و سه‌رۆكى پێشووترى شاره‌وانيى دياربه‌كر، پرۆسه‌ى ئاشتييان له‌ توركيا تاوتوێ كرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکایەیەتیی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە:  لە دیدراەکەدا هه‌ردوولا هاوڕا بوون له‌سه‌ر گرنگيى سه‌رخستنى پرۆسه‌ى ئاشتى و جه‌ختيان كرده‌وه‌ كه‌ ئاشتى له‌ توركيا كاريگه‌ريى ئه‌رێنيى به‌سه‌ر ناوچه‌كه‌وه‌ ده‌بێت. له‌مباره‌يه‌وه‌ نێچيرڤان بارزانى دووپاتى كرده‌وه‌ كه‌ نابێت ده‌رفه‌تى ئاشتى له‌ده‌ست بدرێت و هه‌مووان ده‌بێت كار بۆ سه‌رخستنى بكه‌ن.

لاى خۆيه‌وه‌ بايده‌مير سوپاس و پێزانينى بۆ ڕۆڵى نێچيرڤان بارزانى له‌ يارمه‌تيدان و كاركردنى له‌پێناو سه‌رخستنى پرۆسه‌كه‌دا دەربڕی و داواى كرد له‌سه‌ر هه‌وڵه‌كانى به‌رده‌وام بێت.

هه‌ڵبژاردنى ئه‌نجوومه‌نى نوێنه‌رانى عێراق و دۆخى سووريا، ته‌وه‌رێكى ديكه‌ى ديداره‌كه‌ بوو.

News ID 226469

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha