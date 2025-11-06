دەسەڵاتی دادوەری لەبارەی دەمیرتاش چی بڵێت، پابەندی دەبین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەجەب تەییب ئەردۆغان، سەرۆک كۆماری توركیا، دوابەدوای کۆبکونەوەی گرووپی پەرلەمانیی حزبەكەی، لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسێکدا سەبارەت بە ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پێشووی پارتی دیموکراتی گەلان (هەدەپە) وتی: "ئەم وڵاتە وڵاتی یاسایە، پابەند دەبین بە هەر شتێک کە دەسەڵاتی دادوەری لەمبارەوەیە بڕیاری لەسەر بدات".

پێش ئەردۆغان، لەسەر ئەم پرسە یلماز تونچ، وەزیری دادی تورکیا رایگەیاند، بڕیارەکەی دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپا یەکلاکەرەوەیە، لە ئەگەری پێشکێش کردنی داواکاریی (بۆ ئازادکردن) لەلایەن لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە، دادگە هەڵیدەسەنگێنێت. وتیشی: "پێویستە هەموومان پێکەوە چاوەڕێی ئەم پرۆسەیە بین".

بەهۆی رەتکردنەوەی تانەی تورکیا لەلایەن دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپاوە، بڕیارەکە یەکلا بووەوە. ئەمەش بووە هۆی دروستبوونی چاوەڕوانیی ئازادکردنی دەمیرتاش.