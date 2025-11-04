باخچەلی: ئازادکردنی دەمیرتاش لە بەرژەوەندیی تورکیایە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەوڵەت باخچەلی، سێشەممە ٤ی تشرینی دووەم، لە چوارچێوەی قسەکردنیدا لە کۆبوونەوەی ئاسایی پارتەکەیدا، هۆشداری لەوە دا کە دۆخی ناوچەکە مەترسیدارە و وتیشی': 'وتیشی عەبدوڵڵا ئۆجالان تا ئێستا بەڵێنەکانی خۆی بردوەتە سەر، دەبێت پەرلەمانتاران بچنە ئیمرالی و گوێ لە عەبدوڵڵا ئۆجالان بگرن و بەقسەی بکەن و مەهەپەش ئامادەیە بچێتە ئیمراڵی و چاویان بە عەبدوڵڵا ئۆجالان بکەوێت".

لەبارەی ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاشیشەوە باسی لەوەکرد، ئازادکردنی دەمیرتاش دەبێتە مایەی خێر بۆ تورکیا.

باخچەلی ڕاشیگەیاند: ''دەبێت بۆچوون و بیرۆکەی کۆتایی سەرکردایەتی دامەزرێنەری پەكەكە لەبەرچاو بگیرێت، ئێمە ئەو کەسانە دەبینین کە بە چاندنی مین لە نێوان ئۆجەلان و دەمیرتاشدا هەوڵی ڕێگری لە هەنگاوەکانی تورکیا دەدەن بەرەو جیهانێکی دوور لە تیرۆر".