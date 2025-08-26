ڕێبەری ڕۆحیی دروزەکان: هەرێمێکی سەربەخۆ تەنها ڕێگایە بۆ پاراستنمان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حیکمەت هیجری، لە گرتەیێکی ڤیدیۆیدا کە لە تۆڕە كۆمەڵایەتییەكان لە سووریا بڵاو بووەتەوە، دەڵێت: "داوا لە جیهان و وڵاتانی ئازاد دەکەین لەگەڵ تائیفەی دروز بوەستن بۆ ئەوەی هەرێمێکی جیا ڕابگەیەنن لەپێناو پاراستنیان".

هیجری ئاماژەی بەوەش كرد، هەنگاوەكانمان بە ناونیشانێکی نوێ دەستیپێکرد دوای نەهامەتییەكەی ئەم دواییە، کە مەبەست لێی لەناوبردنی دروزەكان بوو لە باشووری سووریا لەسەر دەستی هێزەكانی حكوومەتی دیمەشق.

شایانی باسە لە ١٣ی تەمموزی ڕابردوودا شاری سوەیدای دروزنشین شەڕ و پێکدادانەکانی توندی بە خۆیەوە بینی کە بووە هۆکاری کوژرانی ١٦٠٠ کەس.