بارزانی و کۆنسووڵی ئەمریکا جەخت لەسەر برەودان بە پێوەندیی دوولایەنە دەکەنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بارهگای بارزانی له ڕاگهیهندراوێکدا بڵاویکردهوه، مەسعوود بارزانی له سهلاحهدین پێشوازیی له ههریهک له گویندهلن گرین کۆنسووڵی نوێی ئهمریکا له ههولێر و ستیڤ بیتنهر کۆنسووڵی پێشووی ئهمریکا له ههولێر کرد.
له دیدارهکهدا مەسعوود بارزانی هیوای سهرکهوتنی بۆ ههردوو کۆنسووڵی نوێ و پێشووی ویلایهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا له ئهرکه نوێکانیاندا خواست و سوپاس و پێزانینی ههبوو بۆ کۆنسووڵی پێشووی ئهمریکا که له ماوهی کارکردنی له ههرێمی کوردستان ڕۆلی بهرچاوی ههبووه له بهرهوپێش بردنی پهیوهندییهکانی نێوان ویلایهته یهکگرتوهکانی ئهمریکا و ههرێمی کوردستان و کارکردنی هاوبهش و چاکسازییهکانی وهزارهتی پێشمهرگه.
مەسعوود بارزانی ئاماژهی به ههڵوێست و پشتیوانییهکانی ئهمریکا کرد، له دوای کۆڕهوی ساڵی ۱۹۹۱ و ڕووخانی ڕژێمی پێشووی عێراق و شهڕی دژی تیرۆرستانی داعش و ئهو ههڵوێست و پشتیوانیانهی ویلایهته یهکگرتووهکانی ئهمریکای بهرز نرخاند.
ههر لهو دیدارهدا کۆنسووڵی پێشووی ئهمریکا له ههولێر سوپاس و پێزانینی خۆی دهربڕی بۆ ئهو ماوهیهی له ههرێمی کوردستان کاری کردوه و ئاماژهی به پاڵپشتی مەسعوود بارزانی و دامودهزگاکانی حکوومهت کرد بۆ ڕایی کردنی کارهکانیان و جهختی له پهیوهندی پتهوی نێوان ئهمریکا و ههرێمی کوردستان کردهوه و تیشکی خستهسهر بارودۆخی ئێستا و ههڵبژاردنی داهاتووی ئهنجومهنی نوێنهرانی عێراق و پێکهێنانی کابینهی نوێی حکوومهتی ههرێمی کوردستان و ڕۆڵی مەسعوود بارزانی له ئاسایی کردنهوهی بارودۆخهکان له ئاستی عێراق و ههرێمی کوردستان بهرز نرخاند.
له ڕاگهیهندراوهکهدا هاتووه، کۆنسووڵی نوێی ئهمریکا باسی له ڕۆڵی مەسعوود بارزانی کرد و به ڕۆڵێکی ئهفسانهیی وهسفی کرد و جهختی له پهیوهندیی بههێزی بهردهوامی و دوولایهنهی نێوان ویلایهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا و ههرێمی کوردستان کردهوه.
ههر بهگوێرهی ڕاگهیهندراوهکه، دوایین گۆڕانکاریهکان و ئالنگارییهکانی ناوچهکه و پرسی پرۆسهی ئاشتی له تورکیا و بارودۆخی سووریا تهوهرێکی دیکهی دیدارهکه بوون.
