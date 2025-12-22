٢٢ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٣٤

وەزارەتی پێشمەرگە:

لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ بەدواداچوون لەبارەی هێرشکردنە سەر میران بەکر پێکهێنرا

لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ بەدواداچوون لەبارەی هێرشکردنە سەر میران بەکر پێکهێنرا

وەزارەتی پێشمەرگەری هەرێمی کوردستان لەبارەی هێرشکردنە سەر میران بەکر، دەڵێت: ''بە توندی ئەو ڕووداوە نەخوازراوە ئیدانە دەکەین کە ڕووبەڕووی کارمەندێکی وەزارەت بووەتەوە".

وەزارەتی پێشمەرگە، لە راگەیەندراوێکدا، بڵاویکردەوە: ''شەوی ١٩ لەسەر ٢٠ی ١٢ی ٢٠٢٥، میران بەکر عەبدولڕەحمان، کارمەندی وەزارەتی پێشمەرگە، تووشی ڕووداوێکی نەخوازراو بوو".

ئاماژەبەوەشکراوە، وەزارەتەکە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی پێکهێناوە بۆ بەدواداچوون و ڕوونکردنەوەی وردەکارییەکانی ئەم ڕووداوە.

لە کۆتایدا باسی لەوەشکردووە، بۆ ئاگاداری ڕای گشتی، ڕوونی دەکەینەوە کە بەڕێز میران بەکر ماوەی دوو ساڵە پۆستی سکرتێری ڕۆژنامەوانی وەزیری پێشمەرگەی جێهێشتووە و ئێستا ئەو بەرپرسیاریەتیەی نییە.

ئەمە لە کاتێکدایە، میران بەکر ئاشکرای کرد کە لەلایەن: "هێزێکی پاراستنی مەکتەبی سیاسی یەکێتی رفێندراوە و توورەکەی خراوەتەسەر و سووکایەتیان پێکراوە".

News ID 226646

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha