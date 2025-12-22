لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ بەدواداچوون لەبارەی هێرشکردنە سەر میران بەکر پێکهێنرا

وەزارەتی پێشمەرگە، لە راگەیەندراوێکدا، بڵاویکردەوە: ''شەوی ١٩ لەسەر ٢٠ی ١٢ی ٢٠٢٥، میران بەکر عەبدولڕەحمان، کارمەندی وەزارەتی پێشمەرگە، تووشی ڕووداوێکی نەخوازراو بوو".

ئاماژەبەوەشکراوە، وەزارەتەکە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی پێکهێناوە بۆ بەدواداچوون و ڕوونکردنەوەی وردەکارییەکانی ئەم ڕووداوە.

لە کۆتایدا باسی لەوەشکردووە، بۆ ئاگاداری ڕای گشتی، ڕوونی دەکەینەوە کە بەڕێز میران بەکر ماوەی دوو ساڵە پۆستی سکرتێری ڕۆژنامەوانی وەزیری پێشمەرگەی جێهێشتووە و ئێستا ئەو بەرپرسیاریەتیەی نییە.

ئەمە لە کاتێکدایە، میران بەکر ئاشکرای کرد کە لەلایەن: "هێزێکی پاراستنی مەکتەبی سیاسی یەکێتی رفێندراوە و توورەکەی خراوەتەسەر و سووکایەتیان پێکراوە".