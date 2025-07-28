دوو درۆنی بومبڕێژکراو لە دەڤەری هەولێر کەوتنەخوارەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەزگای دژەتیرۆری کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، كاتژمێر ۵:۵۰ خولەكی بەرەبەیانی ئەمڕۆ، درۆنێکی بۆمبڕێژکراو لە ناحیەی ڕزگاری سەر بە قەزای خەباتی پارێزگای هەولێر کەوتەخوارەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكەی دژە تیرۆر، كەوتنەخوارەوەی درۆنەكە هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتەوە. هەروەها ئاماژەی بەوەش نەكردوە كە درۆنەكە خراوەتەوە خوارەوە یان خۆی كەوتوەتەخوارەوە.

لەلایەكی دیكەوە میدیاكان باس لە كەوتنەخوارەوەی درۆنێكی دیكەیان لە سنووری گوندی "كەورەسۆر"ی سەربە بە پارێزگای هەولێر بڵاو كردەوە، بەڵام تاكوو ئێستا دەزگا ئەمنیەكان ئەو هەواڵەیان پشتڕاست نەكردوەتەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە لەماوەی ڕابردوودا چەندین هێرش کرایە سەر هەرێمی کوردستان و بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی ڕووانگەی ئابووریی عێراق: "نزیکەی ٥٨ درۆن هێرشیان کردووەتە سەر ئامانجەکانیان لە هەرێمی کوردستان".

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "ئەو هێرشانە زیانێکی زۆریان بە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان گەیاندووە و بەشێوەیەکی بەرچاویش بەرهەمهێنانی نەوتیان وەستاندووە".

ئاماژەی بەوەشکرد، بەئامانجگرتنەکە ئەم کێڵگە نەوتییانەی گرتووەتەوە:

- کێڵگەی شێخان (رۆژانە نزیکەی ٤٠ هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمدەهێنێت).

- کێڵگەی تاوکێ (رۆژانە نزیکەی ٢٩ هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمدەهێنێت).

- کێڵگەی بیشخابوور (رۆژانە ٥٤ هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمدەهێنێت).

- کێڵگەی خورمەڵە (رۆژانە ١٠٠ هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمدەهێنێت).

- کێڵگەی سەرسەنگ (رۆژانە ٣٠ هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمدەهێنێت).