هەرێمی کوردستان داوای سیستەمی بەرگریی لە ئەمریکا کردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەڤانییدا ڕایگەیاند: "ئەو گرێبەستانەی بواری وزە کە هەرێمی کوردستان لە واشنتن کردنی، بەداخەوە بوونەتە ئامانجی ئەو درۆنانەی بەم دواییانە لە کێڵگە نەوتییەکان دران".

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان وتی: "هێرشە درۆنییەکان بەشێوەیەکی بەرچاو ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستانیان کەم کردووەتەوە و هیوادارین چیدیکە دووبارە نەبنەوە".

لەبارەی سەردانەکەیان بۆ واشنتن، سەفین دزەیی ئاماژەی بەوە کرد کە "لەگەڵ بەرپرسانی حکوومی و ئەندامانی کۆنگرێس کۆبووینەوە، جەختمان لە پەیوەندییەکانی هەردوولا و پێشهاتەکانی ناوچەکە کردەوە، لەگەڵ تاوتوێکردنی پەیوەندیی نێوان هەولێر و بەغدا و هەولێر و واشنتن، بە ئومێدی ئەوەین پەیوەندی نێوان هەولێر و واشنتن لەم چوار ساڵەی دواییدا پتەوتر بکەین".

بە وتەی سەفین دزەیی، "کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، بەتایبەتی پرسی مووچە، جێی نیگەرانی هەموو دۆستەکان و ئەمریکا بوون. باڵیۆزخانەش هەمیشە لەسەر هێڵ بووە بۆ چارەسەر، وەک دەزانین وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پەیوەندی بە سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە کرد لەوبارەیەوە".

۱۹-۰۵-۲۰۲۵ لە رێوڕەسمێکی تایبەتدا لە واشنتن، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیران، حکومەتی هەرێمی کوردستان دوو گرێبەستی لە بواری وزەدا بە بەهای زیاتر لە ۱۰۰ ملیار دۆلار لەگەڵ دوو کۆمپانیای ناسراوی ئەمریکی، وێستن زاگرۆس و HKN Energy واژۆ کرد.

لە وەڵامی ڕووداو سەفین دزەیی گوتی: "ئەمریکا پێشوازی لەو گرێبەستانە کردووە و نیگەرانە لەو هێرش و ئاڵنگارییانە. ئێمەش داوامان کردووە سیستمی بەرگری هەبێت نەوەک تەنیا بۆ کۆمپانیاکان، بەڵکو بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ هەموو عێراقیش".

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان گوتیشی، باڵیۆزخانە و کۆنسووڵگەریی ئەمریکاش لە بەغدا و هەولێر ئاگاداری کۆبوونەوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵین و تەنانەت "چەندین جار خۆیشیان بەشداربوون. ئەوان هانمان دەدەن بۆ رێککەوتن. ئێمە هەمیشە داواکارییەکانی بەغدامان جێبەجێ کردووە".

سەفین دزەیی وتی: "زۆرجار پرسەکان دەدرێنە لیژنە تەکنیکی، دارایی و یاساییەکان. ئەوان کارەکانیان تەواو دەکەن و دەمێنێتەوە سەر ئەوەی بڕیاری سیاسی بدرێت، تەنانەت دادگەی فیدراڵیش بڕیاری داوە مووچە نەخرێتە نێو کێشمەکێشمی سیاسی. هاتنی مووچەی مانگی پێنجیش ئەنجامی گفتوگۆکان بووە، بۆیە هیوادارین گفتوگۆکان بەردەوام بن".

۱۷ـی ئایاری ئەم ساڵ، مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگهێشتی ئەمریکا، گەیشتە واشنتن. سەفین دزەیی باسی لەوە کرد، "سەردانی ئەمجارەمان بۆ واشنتن بۆ بەدواداچوونە بۆ ئەنجامی سەردانەکەی مانگی ئایاری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان".