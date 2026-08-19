ئەردۆغان: یاسای چوارچێوەیی چووە واری جێبەجێکردنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆککۆماری تورکیا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان رایگەیاند، "لەپێناو داهاتوویەکی ئارام، خۆشگوزەران و سەلامەتی تورکیا، ئەم هەنگاوە گرنگە نراوە" و سوپاسی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە؛ نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا؛ گرووپی ئاکپارتی و "هەموو ئەو پارت و گرووپە سیاسییانەی کرد کە هەڵوێستێکی بنیاتنەرانەیان هەبووە."

ئەردۆغان دەڵێت، یاساکە بە دەنگی ۴۶۷ پەرلەمانتار پەسندکراوە و سوپاسی هەموو ئەو لایەنانەی کرد کە بەشدارییان تێدا کردووە.

هەروەها ئەردۆغان پیرۆزبایی لە دامودەزگاکانی دەوڵەت و ئەو بەرپرسانە کرد کە بەشداربوون لە سەرخستنی پرۆسەکەدا.

سەرۆک کۆماری تورکیا دەڵێت: "ئەو پرۆسەیەمان بە رەچاوکردنی هەستیاریی تەواوی گەلەکەمان، بەتایبەتی کەسوکاری شەهیدان بەڕێوەبردووە و لەسەر بنەمای یاساکە، بە هەمان نیازپاکی و وردبینی بەردەوام دەبین لە بەڕێوەبردنی."