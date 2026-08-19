بارزانی جەخت لە پشتیوانیی حکوومەتی هەرێم بۆ پارێزگای سلێمانی دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هەڤاڵ ئەبووبەکر، پارێزگاری سلێمانی، بەدواداچوونی بۆ رووداوە نەخوازراوەکانی ئاگرکەوتنەوەی دوێنێ شەو و ئەمڕۆی شاری سلێمانی کرد.

لە پەیوەندییەکەدا، سەرۆکی حکوومەت نیگەرانیی قووڵی خۆی لە کەوتنەوەی ئەو ئاگرانە دەربڕی و پارێزگار و بەرپرسانی شارەکەی راسپارد کە رێکارەکانی پاراستنی سەلامەتیی گیان و ماڵی هاووڵاتییان توندتر بکەن.

سەرۆکی حکوومەت لەبارەی رووبەڕووبوونەوەی دەرئەنجامی رووداوەکانەوە، هەموو هاوکاری و پشتیوانییەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ پارێزگای سلێمانی دووپات کردەوە.

لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییەکەدا، مەسروور بارزانی هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ ئەو هاووڵاتییانە خواست کە بەهۆی رووداوەکانی ئاگرکەوتنەوەکەوە بریندار بوون.