بەرهەمی فیلمسازی مەهابادی بوو بە باشترین بەرهەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی چەمچەماڵ

ڕەحیم بایزیدی لەمبارەیەوە بە کوردپرێسی ڕاگەیاند: کورتە فیلمی دۆکیۆمێنتاریی «لیمو از همه چیز خبر داشت» لە نووسین و دەرهێنانی ئیدریس مەحموودیان و بەرهەمهێنانی ئەنجومەنی سینەمای گەنجانی لقی مەهاباد، پەیکەری باشترین فیلمی بەشی «کۆرنەر»ی شەشەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی ژینۆسایدی چەمچەماڵی عێراقی بەدەستهێنا.

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە شەشەمین خولی ئەم ڕووداوە سینەماییە بە ئامادەبوونی فیلمسازانی وڵاتانی جیاواز لە دوو بەشی «ژینۆساید» و «کۆرنەر» بەڕێوەچوو، زیادی کرد: لە بەشی «کۆرنەر»، دەستەی دادوەران، پەیکەری باشترین فیلمیان بەخشی بە «لیمو از همه چیز خبر داشت»؛ بەرهەمێک کە بە بڕوانینێکی واقیعبینانە لێکۆڵینەوە لە یەکێک لە کێشە ڕیشەیییە کۆمەڵایەتییەکان دەکات.

جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی سینەمای گەنجانی مەهاباد گوتی: ئەم فیلمە لە کەشێکی خۆجێیی و بە زمانی کوردی، پەیوەندییە خێزانییەکان و پەستانە کلتوورییەکانی دەوروبەری جیاکاریی ڕەگەزیی کردووەتە هەوێنی چیرۆکەکەی.

ئەو زیادی کرد: ئەم فیلمە پێشتریش خەڵاتی باشترین فیلمی یەکەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردیی بیرمنگهامی لە بەریتانیا بەدەستهێنابێت و سەرکەوتوو بوو لە بەدەستهێنانی پێزانینی دەستەی دادوەرانی پێنجەمین فێستیڤاڵی فیلمە کوردییەکانی وڵاتی هۆڵەندا، بەدەستهێنانی پێزانینی تایبەتی دەستەی دادوەرانی فێستیڤاڵی دهۆک (خولی ١١)، خەڵاتی تایبەتی دەستەی دادوەرانی فێستیڤاڵی فیلمی کورتی تاران (خولی ٤١)، پێزانینی تایبەتی دەستەی دادوەرانی فێستیڤاڵی وێنەی ساڵ (خولی ٢١) و خەڵاتی باشترین دەرهێنان و دەنگی فێستیڤاڵی فەزای کراوەی لاهیجان.

فیلمە ٢١ خولەکییەکەی «لیمو از همه چیز خبر داشت» لە ماڵێکی گوندنشیندا دەگێڕدرێتەوە؛ لەو شوێنەی کە جۆش و خرۆش و هەوڵدان بۆ لەدایکبوونی کوڕێک، دوای ٨ کچ وێنە دەکێشرێت. ئامادەبوونی پڕ لە جووڵەی ژنانی ناو دیمەنەکە، کامێرا و کەسایەتییە جووڵاوەکان، بینەر دەبەنە ناو جەرگەی ڕووداوەکەوە.

ژاڵە نیلوفەری، کەمال نەجەوان، هەلیا ئەلای، ئارام ئامینی، ماهپارە ئامینی، دوردانە ڕەزم ئارا، نەستەرەن سۆهرابی نیا، فەریناز نادری، عەسەل محمدی، گەزیزە ئیبراهیمی، مەبینا مەحبوبی، باران محمدی و ڕۆژان بایزیدی، لەم فیلمەدا ڕۆڵیان گێڕاوە.

«ئیدریس مەحموودیان» خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە نۆژەنکردنەوەی ئاسەوارە مێژووییەکان و لە ساڵی ٢٠٠٩وە دەستی بە چالاکیی هونەری کردووە و تا ئێستا جگە لە فیلمی کورتی «لیمو از همه چیز خبر داشت»، فیلمە کورتییەکانی «بادبادک» (کاغەزەوانە) و «اینک دختری سرزمین من است» (ئێستا کچێک نیشتمانی منە) لە کارنامەی هونەریی خۆیدا هەیە.

شەشەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی ژینۆسایدی چەمچەماڵ لە ٢١ تا ۲۳ی ژوئەنی ٢٠٢٦ لە شاری چەمچەماڵی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو، ئەم فێستیڤاڵە ساڵانە بە تەوەرەی بابەتی مرۆیی، مێژوویی و کۆمەڵایەتی، میوانداری لە بەرهەمە سەربەخۆ سینەماییەکانی وڵاتانی جیاواز دەکات.