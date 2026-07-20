هوشداری لەبارەی پێشێلکردنی مافی کوردەکان لە ڕەقە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕوانگەی مافی مرۆڤی سووریا ڕایگەیاند لە هەفتەکانی ڕابردوودا ڕەوتی دەستبەسەرکردن و ڕفاندنی هاووڵاتییانی کورد لە پارێزگای ڕەقە بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. بەوتەی ئەم دامەزراوەیە، لە ماوەی کەمتر لە دوو هەفتەدا لانیکەم ١٥ مەدەنیی کورد کراونەتە ئامانجی ڕێکارە ئەمنییەکان؛ ١٤ کەس لە بازگەکاندا دەستبەسەر کراون و بازرگانێکی کوردیش ڕفێنراوە.

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەم ڕووداوانە شەپۆلێک لە نیگەرانی و ترسی لەناو دانیشتووانی کوردی ڕەقەدا دروستکردووە و ترسی لە دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێی ئاوارەیی زۆرەملێ زیاتر کردووە. سەرچاوە خۆجێییەکان دەڵێن ژمارەیەک لە بازرگانانی کورد لە هەوڵی داڕشتنی پلانن بۆ بەجێهێشتنی ڕەقە و گواستنەوەی چالاکییەکانیان بۆ شارەکانی حەسەکە و کۆبانێ، چونکە نیگەرانین لە ڕفاندن یان دزیی چەکدارانە.

ڕوانگەی مافی مرۆڤی سووریا وشیاریی داوە کە بەردەوامبوونی دەستبەسەرکردنی ئارەزوومەندانە و ڕفاندنەکان، بەتایبەت لە بارودۆخێکدا کە بەرپرسان هیچ ڕوونکردنەوەیەک لەسەر چارەنووسی دەستبەسەرکراوان ناڕەخسێنن و ڕەوتە دادوەرییە شەفافەکان بوونیان نییە، زەمینەسازی بۆ تووندبوونی هەستی جیاکاری دژی کوردەکان دەکات و نیگەرانیی خێزانە کوردەکان بەرامبەر بە ئاسایشی گیان و بژێوییان زیاتر دەکات.

ئەم دامەزراوەیە داوای لە وەزارەتی ناوخۆی سووریا کردووە چارەنووسی سەرجەم دەستبەسەرکراوان بەشێوەیەکی شەفاف ڕابگەیەنێت، مافە یاساییەکانیان لە ئۆپەراسیۆنە ئەمنییەکاندا بپارێزێت و هەنگاوی بەپەلە بنێت بۆ کۆتاییهێنان بە ڕفاندن و پێشێلکارییەکانی دیکەی مافی هاووڵاتییان؛ ئەو هەنگاوانەی کە بەپێی وتەی ئەم ڕێکخراوە، کەلێنە کۆمەڵایەتییەکان قووڵتر دەکەنەوە و متمانەی هاووڵاتییان بە دامەزراوە دەوڵەتییەکان لاواز دەکەن.

ڕوانگەی مافی مرۆڤی سووریا جەختی کردووەتەوە کە ئەم ئامار و هەڵسەنگاندنانە لەسەر بنەمای زانیارییە کۆکراوەکانی سەرچاوە خۆجێییەکانی ئەم دامەزراوەیە بڵاوکراونەتەوە و تا ئێستا بەرپرسانی فەرمیی سووریا هیچ پەرچەکردارێکیان بەرامبەر ئەم ڕاپۆرتە نیشان نەداوە.