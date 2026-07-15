کورتەی هەواڵەکانی۲۳ی پووشپەڕی ۱۴۰۵ی هەتاوی

بنبەستی حوکمرانی لە هەرێمی کوردستان؛ دوو حکوومەت لە دڵی یەک هەرێمدا
دنیا باشول، توێژەر و شرۆڤەکاری پرسەکانی کوردستان، پێکهاتەی سیاسیی هەرێم بە نموونەیەک لە زاڵبوونی پێوەندییە حزبی و عەشیرەیییەکان بەسەر دامەزراوە فەرمییەکاندا دەزانێت. بە بڕوای ئەو، هەرێمی کوردستان دوای ٣٥ ساڵ لە خۆبەڕێوەبەری، هێشتا لە نەبوونی سەروەریی یاسا، دوو جەمسەریی دەسەڵات و لاوازیی دامەزراوە حکومییەکانەوە دەناڵێنێت.
نوێنەری دەم پارتی:
تورکیا پرۆسەی ئاشتیی بەستووەتەوە بە پێشهاتەکانی کوردستانی سووریاوە
سینان چیفتیورک، نوێنەری وان لە گوتارێکدا ڕایگەیاند حکوومەتی تورکیا تێڕوانینی خۆی بۆ پرسی کورد لەسەر بنەمای پێشهاتە ناوچەیییەکان ڕێکخستووە، و لەبەر ئەم هۆکارەش پرۆسەی پەسەندکردنی یاساکانی پەیوەست بەم قۆناغەی دواخستووە.
میت ئەندامێکی باڵای داعشی لە سووریاوە گواستەوە بۆ تورکیا
سەرچاوە ئەمنییەکانی تورکیا ڕایانگەیاند کە ڕێکخراوی هەواڵگریی ئەو وڵاتە لە ئۆپەراسیۆنێکدا لە سووریا، تاڵب گولەر، لە ئەندامانی باڵای داعشیان کە بە ناوی خوازراوی "عەبدولسەلام تورکی" دەناسرێت، دەستگیر کردووە و گواستوویەتییەوە بۆ تورکیا.
گردبوونەوەی ناڕەزایی گەنجانی ئامەد/ ئۆجەلان دەبێت ئازاد بکرێت
ئەنجومەنی گەنجانی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان لە ئامەد، بە ئەنجامدانی گردبوونەوەیەک لە بەردەم بورجی "حەوت براکان" لە ناوچەی یەنیشەهیر، داوای کۆتایهێنان بە گۆشەگیریی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، بەفەرمی ناساندنی پێگەی سیاسیی ئەو و پەسندکردنی یاساکانی تایبەت بە پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی کرد.
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