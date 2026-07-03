کورتەی هەواڵەکانی۱۱ی پووشپەڕی ۱۴۰۵ی هەتاوی

نەشناڵ ئینترێست: ئەحمەد ئەلشەرع پێویستی بە هێزە کوردییەکانە

گۆڤاری "نەشناڵ ئینترێست" هۆشداری دەدات کە وەلانانی هێزە کوردییەکان، سووریا جارێکی دیکە دەکاتەوە بە حەشارگەی داعش. ئەم گۆڤارە ئەمریکییە جەخت دەکاتەوە کە تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، مەرجی پێشوەختەیە بۆ جێگیرکردنی دەسەڵاتی ئەحمەد ئەلشەرع و ئەو بە بێ هێزە کوردییەکان ناتوانێت کۆنترۆڵی داعش و دزەکردنی گرووپەکانی تر لە سووریادا بکات.

یاسا دەبێت گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ئەندامانی پەکەکە فەراهەم بکات

هاوسەرۆکی دەم پارتی بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی پەسندکردنی دەستبەجێی پڕۆژەیاسای پرۆسەی ئاشتی، داوای گەرەنتیی یاسایی کرد بۆ گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ئەو ئەندامانەی پەکەکە کە دەیانەوێت لە چیاکان بگەڕێنەوە.

گەشەی کێڵگە گازییەکانی هەرێمی کوردستان و دەرهاویشتە جیۆپۆلیتیکییەکانی

تەواوکردنی ژێرخانە نوێیەکانی گاز لە هەرێمی کوردستان، تەنیا دەستکەوتێکی ئابووری نییە؛ بەڵکوو ئەم پڕۆژانە دەتوانن پێگەی هەولێر لە هاوکێشەکانی وزەی عێراقدا بەهێز بکەن، ڕۆڵی هەرێم لە دابینکردنی کارەبای وڵاتدا زیاد بکەن و وەرزێکی نوێ لە ڕکابەرییە جیۆپۆلیتیکییەکان لە دەوروبەری بازاڕی وزەی عێراقدا تۆمار بکەن.

داوا لە زەیدی دەکرێت گەندەڵکاران لە دۆسیەی مووچەخۆرانی هەرێم دەستگیر بکرێن

دەستەی داکۆکی لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازیی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکی فەرمیدا کە ئاڕاستەی عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراقیان کردووە، داوا دەکەن هاوشێوەی بەغدا، هەڵمەتی دەستگیرکردنی بەرپرسە گەندەڵەکانی هەرێمیش دەستپێبکات.