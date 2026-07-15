داوای وردبینی کردن لەو ۵۰ هەزار بەرمیل نەوتە دەکرێت کە ڕۆژانە دەدرێت بە هەرێم

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەحمەدی حاجی ڕەشید، پەرلەمانتاری فراكسیۆنی كۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت: بە نووسراوی فەرمی بەندەو دکتۆر غالب محمد، داوایەکمان ئاڕاستەی سەرۆکی دیوانی چاودێری دارایی فیدراڵی عێراق کرد، بۆ ئەنجامدانی وردبینی و ئامادەکردنی راپۆرتێکی تەواو سەبارەت بە چارەنوسی (۵۰ هەزار بەرمیل) نەوتی خاو کە رۆژانە بۆ هەرێم بۆ مەبەستی بەکارهێنانی ناوخۆیی تەرخان دەکرێت.

هەر لە نووسراوەکەدا ئاشکرامانکردووە، بەرهەمە نەوتییەکان (بەنزین، گاز و نەوتی سپی بەرهەمەکانی تر) کە لەم بڕە نەوتە بەرهەم دێت، بە نرخی بازاڕ لە ناو هەرێم فرۆشراون و نەک بە نرخی پاڵپشتیكراو (مەدعوم)بە هاووڵاتیان و ئەمەش پێشێلکردن و بارگرانییە بۆ سەر هاوڵاتیان.

ئاماژە بەوەشدەكات، لە داواکارییەکەدا داوامان لە دیوانی چاودێری دارایی فیدراڵ کردووە بە پێی دەسەڵاتە یاساییەکانی، هەموو خەرجی و دۆسییە داراییەکان و بڕگە پەیوەندیدارەکان بە تەرخانکردن و بەکارهێنانی ئەو بڕە نەوتە و بەرهەمەکانی وردبینی بکات و ئەنجامی لێکۆڵینەوە و ڕاپۆرتی تەواوی خۆی بۆمان بنێرێت.