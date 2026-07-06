پاراستنی خوێن و ڕێبازی ڕێبەری شەهید ئەرکی ئێمەیە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مامۆستا قادری بە ئاماژەدان بە ئامادەبوونی مامۆستایانی ئاینیی ئەهلی سوننەت لە ناوچە جیاجیاکانی وڵاتەوە لەم ڕێوڕەسمەدا، گوتی: «ئێمە ڕایدەگەیەنین کە پاراستنی خوێنی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش و بەردەوامبوونی ئەو ڕێگا و ڕێڕەوەی لەم ٤٧ ساڵەدا بڕدراوە، ئەرک و داواکاریی ئێمەیە و پێداگری لەسەر دەکەین.»

ناوبراو ئەوەشی ڕایگەیاند کە لەم ڕێوڕەسمەدا بە نوێنەرایەتیی خەڵکی کوردستان و بەتایبەت خەڵکی پاوە و هەورامان بەشداریی کردووە، و زیادی کرد: «هیچ کاتێک بیرم نەدەکردەوە ڕۆژێک لە ڕێوڕەسمی ماڵاوایی هەمیشەیی لەگەڵ ڕێبەری شۆڕشدا بەشداری بکەم، و ئەم داغە گەورەیە هیچ کاتێک فەرامۆش ناکەم. بەردەوامبوونی ڕێگا و ڕێڕەوی ئەو، تەنیا کارێکە کە ئێستا لە دەستمان دێت و بەردەوامی پێدەدەین.»