پێشوازیکردن لە زیارەتکارانی عێراقی بۆ ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید دەستیپێکردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حەیدەر نیعمەتی، بە ئاماژەدان بە ئامادەیی تەواوی دەروازەی سنووریی شەهید سولەیمانی بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بەو زیارەتکارە ئێرانی و عێراقییانەی کە بەشداری لە ئایینەکانی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشدا دەکەن، ڕایگەیاند: «لە ماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا، ٣ هەزار و ٤٠٠ کەس لە وڵاتی عێراقەوە هاتوونەتە ناو دەروازەی شەهید سولەیمانی و ڕێوشوێنی پێویست بۆ پێشوازیکردن و خزمەتکردنیان گیراوەتەبەر.»

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە لە ١٣ ڕۆژی یەکەمی مانگی موحەڕەمدا، زیاتر لە ٣٠٠ هەزار کەس لە سنووری مێهرانەوە هاتوچۆیان کردووە، ڕوونی کردەوە: «ئەم ڕێژەی هاتوچۆیە بە بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو، گەشەکردنی بە ڕێژەی لەسەدا ٥٠ پیشان دەدات و ئەم زیادبوونە بەرچاوە، دەربڕی پێشوازیی بێوێنەی زیارەتکارانە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان لە سنووری مێهران.»

قایمقامی شارستانی مێهران بە جەختکردنەوە لەسەر هەماهەنگی تەواوی دامودەزگا جێبەجێکار، ئەمنی و خزمەتگوزارییەکان لە سنوورەکە، ڕایگەیاند: «دەروازەی شەهید سولەیمانی بە تەواوی توانای خۆیەوە بۆ میوانداریکردنی زیارەتکارانی ناوخۆیی و دەرەکی لە ڕۆژانی داهاتوودا و بەتایبەت لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید ئامادە کراوە و هیچ جۆرە سنووردارکردنێک بۆ هاتوچۆکردن بوونی نابێت.»

نیعمەتی بە سوپاسگوزاری لە هەوڵە شەو و ڕۆژییەکانی هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی خزمەتگوزاری بە زیارەتکاران، ئاماژەی بەوە کرد: «بەهۆی زیادبوونی بەرچاوی هاتوچۆکان، سەرجەم دەزگا بەرپرسەکان بە پلانداڕشتنی ورد و هەماهەنگی تەواوەوە، هەوڵ دەدەن سەفەرێکی ئارام، ڕەوان و بێ کێشە بۆ زیارەتکارانی ئیمام حوسێن (د.خ) و بەشداربووانی ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید دابین بکەن.»