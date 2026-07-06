٦ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٩:٥١

قایمقامی مێهران:

پێشوازیکردن لە زیارەتکارانی عێراقی بۆ ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید دەستیپێکردووە

پێشوازیکردن لە زیارەتکارانی عێراقی بۆ ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید دەستیپێکردووە

قایمقامی شارستانی مێهران ڕایگەیاند: پێشوازیکردن و خزمەتکردنی زیارەتکارانی عێراقی و دەرەکی بۆ ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش لە دەروازەی (حاج قاسم سولەیمانی) لە سنووری مێهران دەستیپێکردووە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حەیدەر نیعمەتی، بە ئاماژەدان بە ئامادەیی تەواوی دەروازەی سنووریی شەهید سولەیمانی بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بەو زیارەتکارە ئێرانی و عێراقییانەی کە بەشداری لە ئایینەکانی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشدا دەکەن، ڕایگەیاند: «لە ماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا، ٣ هەزار و ٤٠٠ کەس لە وڵاتی عێراقەوە هاتوونەتە ناو دەروازەی شەهید سولەیمانی و ڕێوشوێنی پێویست بۆ پێشوازیکردن و خزمەتکردنیان گیراوەتەبەر.»

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە لە ١٣ ڕۆژی یەکەمی مانگی موحەڕەمدا، زیاتر لە ٣٠٠ هەزار کەس لە سنووری مێهرانەوە هاتوچۆیان کردووە، ڕوونی کردەوە: «ئەم ڕێژەی هاتوچۆیە بە بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو، گەشەکردنی بە ڕێژەی لەسەدا ٥٠ پیشان دەدات و ئەم زیادبوونە بەرچاوە، دەربڕی پێشوازیی بێوێنەی زیارەتکارانە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان لە سنووری مێهران.»

قایمقامی شارستانی مێهران بە جەختکردنەوە لەسەر هەماهەنگی تەواوی دامودەزگا جێبەجێکار، ئەمنی و خزمەتگوزارییەکان لە سنوورەکە، ڕایگەیاند: «دەروازەی شەهید سولەیمانی بە تەواوی توانای خۆیەوە بۆ میوانداریکردنی زیارەتکارانی ناوخۆیی و دەرەکی لە ڕۆژانی داهاتوودا و بەتایبەت لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید ئامادە کراوە و هیچ جۆرە سنووردارکردنێک بۆ هاتوچۆکردن بوونی نابێت.»

نیعمەتی بە سوپاسگوزاری لە هەوڵە شەو و ڕۆژییەکانی هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی خزمەتگوزاری بە زیارەتکاران، ئاماژەی بەوە کرد: «بەهۆی زیادبوونی بەرچاوی هاتوچۆکان، سەرجەم دەزگا بەرپرسەکان بە پلانداڕشتنی ورد و هەماهەنگی تەواوەوە، هەوڵ دەدەن سەفەرێکی ئارام، ڕەوان و بێ کێشە بۆ زیارەتکارانی ئیمام حوسێن (د.خ) و بەشداربووانی ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهید دابین بکەن.»

 

News ID 227501

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