ماڵاوایی ملیۆنی لە ڕێبەری شەهید، پەیامی یەکێتیی و باڵادەستیی ئێرانە

مامۆستا فایەق ڕۆستەمی لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ پەیامنێری "کوردپرێس"، بە ئاماژەدان بە پێشوازییە بەربڵاوەکەی ڕێوڕەسمی ماڵاوایی، گوتی: «ئامادەبوونی ملیۆنیی خەڵک لەم ئایینەدا، نیشاندەری خۆشەویستی و جەماوەریبوونی ڕێبەری شەهیدە لە نێوان گەلی ئێراندا و گوزارشت لە پێگەی تایبەتی ئەو لە ناو ڕای گشتیدا دەکات.»

ناوبراو بە ئاماژەدان بە ئامادەبوونی بەرپرسان و شاندەکان لە وڵاتانی جۆراوجۆرەوە لەم ڕێوڕەسمەدا، زیادی کرد: «بەشداریکردنی کەسایەتییە سیاسی و فەرمییەکان لە دەیان وڵاتەوە، دەربڕی ڕێز و پێگەی نێودەوڵەتیی ڕێبەری شەهید و گرنگیی ئەم ڕێوڕەسمەیە لەسەر ئاستی ناوچەکە و جیهان.»

پێشنوێژی هەینی سنە هەروەها بە ڕێزلێنان لە خۆڕاگریی گەلی ئێران، ڕایگەیاند: «گەلی ئێران لە مانگەکانی ڕابردوودا بە ئارامی، خۆڕاگری و ئامادەبوونی بەردەوامیان لە مەیداندا، نیشانیان دا کە لە بەرگریکردن لە وڵات و ئامانجەکانی خۆیاندا چەسپاون و هیچ کاتێک مەیدانەکە چۆڵ ناکەن.»

مامۆستا ڕۆستەمی بەردەوام بوو و گوتی: «ڕێوڕەسمی ماڵاوایی لە ڕێبەری شەهید، جیا لە بەرزڕاگرتنی پێگەی ئەو، هەڵگری پەیامێکی ڕوونە بۆ جیهان؛ پەیامێک لەسەر بنەمای باڵادەستیی بەرگری، ئاشتیخوازی، دۆستایەتی، برایەتی، یەکڕیزی و هاوپێوه‌ندی لە نێوان گەلاندا، بەتایبەت وڵاتانی ئیسلامی.»

ناوبراو ئەوەی بەبیرهێنایەوە: «کۆماری ئیسلامیی ئێران هەمیشە دەتوانێت تەوەرەی ئاشتی، گفتوگۆ و هاوگرتن بێت لە ناوچەکەدا، وە ئەم ڕێوڕەسمەش دیمەنێکی لە یەکێتی، خۆشەویستی، برایەتی و ئامادەیی گەلی ئێرانی بۆ بەرگریکردن لە سەروەری و سەربەخۆیی وڵات نیشان دا.»

نوێنەری خەڵکی کوردستان لە ئەنجومەنی شارەزایانی ڕێبەری بە هیوای سەروەری و سەرکەوتن بۆ ئێرانی ئیسلامی، هیوای خواست کە تەواوی خەڵک بە پاراستنی یەکڕیزی و هاودڵی، لە ڕێگەی پێشکەوتن و ئاوەدانیی وڵاتدا هەنگاو بنێن و بۆ نیشتمانەکەیان ببنە سەرچاوەی خێر و خزمەت.