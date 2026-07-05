ڕێگای ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی بە هێزەوە بەردەوام دەبێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی کاروباری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕۆژی شەممە ١٣ی پووشپەڕ لەبەیاننامەیەکدا بە بۆنەی ماڵاوایی لە ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی نووسی:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

گەلی گەورە و پێزانینی ئێران لە خەمی لەدەستدانی ئیمام و ڕێبەرە داناکەی خۆیدا، حەزرەتی ئایەتوڵڵا العظمی سەید عەلی خامنەیی (قدس سره الشریف)، ماتەمگێڕە و ماڵاوایی مێژوویی لەو پیاوە مەزنە گۆڕیوە بۆ دەرفەتێک بۆ نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ ئامانجە بەرزەکانی و پاراستنی دەستکەوتە بێوێنەکانی سەربەخۆیی، عیزەت و دەسەڵاتی ئێرانی ئیسلامی.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، وێڕای پێشکەشکردنی پیرۆزبایی و سەرەخۆشی دووبارە بە بۆنەی شەهیدبوونی ڕێبەری ئازیزی شۆڕش لە جێنشینە ساڵحەکەی، حەزرەتی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی (حفظه الله)، گەلی گەورەی ئێران، مەرجەعە باڵاکانی تەقلید و زانایانی ناودار، ئوممەتی ئیسلامی و هەموو مرۆڤە ئازاد و حەقیقەتخوازەکانی سەرانسەری جیهان، داوا لە خەڵکی شەریف و ئازادی ئێران دەکات بە ئامادەبوونی ملیۆنی لە ڕێوڕەسمی ماڵاوایی و بەڕێکردنی تەرمی ڕێبەری شەهید، جارێکی تر مەزنیی ئێران و شکۆی انسجام و دەسەڵاتی نیشتمانی نیشانی جیهانیان بدەنەوە.

ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی، بە حەق لە فەرمانڕوایی ناوخۆیی و سیاسەتی دەرەوەدا، ئێرانی ئازیزی لەسەر ڕێڕەوی ئایەتی پیرۆزی «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُئْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» ڕێبەرایەتی کرد و گیانی پیرۆزی خۆی و بنەماڵەکەی لەم ڕێگا ڕووناکەدا پێشکەش کرد. پتەوی و جێگیریی پێی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی لەسەر ڕێگای حەق و دادپەروەری و مرۆڤایەتی، نەک تەنها زامنی عیزەت و دەسەڵاتی ئێرانی ئیسلامییە، بەڵکو ئیلهامبەخشی گەلان و مرۆڤە ئازادەکان بووە لە سەرانسەری جیهاندا. ئامادەبوونی ماناداری توێژە جیاوازەکان لە ڕەوتە ڕەسەنە ئایینی و نیشتمانییەکانی ناوچەکە و شاندە باڵاکانی نوێنەرایەتی لە سەرانسەری جیهانەوە لە ڕێوڕەسمی ماڵاوایی ڕێبەریدا، نیشانەیەکی ڕوونی عیزەت و مەزنیی ڕێبەری شەهید و گەلی شەریفی ئێرانە. وەزارەتی کاروباری دەرەوە سوپاس و پێزانی خۆی ئاڕاستەی هەموو میوانە بیانییەکان دەکات کە سەرڕای گوشار و هەڕەشەکان، بە بەشداریکردنیان لە ڕێوڕەسمی ماڵاوایی لە ڕێبەرە شەهیدەکەمان، لە لایەنی ڕاستی مێژوودا وەستان و ڕێزیان لە حەق و حەقیقەت گرت.

شەهیدبوونی ڕێبەرە مەزنەکەمان، نەک کۆتایی ڕێگا نییە، بەڵکوو دەستپێکی قۆناغێکی نوێیە لە ڕێڕەوی بەرزکردنەوەی ئیسلام و ئێرانی ئازیز، و گەلی ئازادی ئێران، بە پشتبەستن بە خوای گەورە، پاڵپێوەنانی میراتی بەنرخی نیشتمانی و ئیسلامیی خۆی، و لە ژێر سێبەری ڕێبەرایەتی هۆشیارانەی ڕێبەری باڵای شۆڕشدا، ناو و ڕێبازی ڕێبەری شەهید بە هەموو وجودیەوە دەپارێزێت و ڕێگا پڕ لە شانازی و بەعیزەتەکەی بە هەموو توانایەوە بەردەوام پێدەدات. کارگێڕانی سیاسەتی دەرەوەی وڵاتیش هەمیشە ئامۆژگارییە ڕووناکەکانی ئەو لە پاراستنی عیزەت، سەربەخۆیی و دەسەڵاتی نیشتمان، و پاراستنی هۆشیاری بەرامبەر بە پیلانی دوژمنان دەکەنە چرای ڕێگای خۆیان.

بێگومان گەلی بەغەیرەت و بەسەبری ئێران، ئوممەتی ئیسلامی و هەموو مرۆڤە حەقیقەتخواز و ئازادەکان، جێبەجێکردنی دادپەروەری لەسەر تاوانبارانی ئەمریکی-زایۆنیستی وەک داواکارییەکی هەمیشەیی بە جددییەتەوە بەدواداچوونی بۆ دەکەن.