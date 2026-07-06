سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا: ۸۰%ـی کارەکانی پرۆسەی ئاشتی تەواو بووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا بە میدیاکانی وڵاتەکەی راگەیاند، هیوادارن پێش چوونی پەرلەمان بۆ پشووی هاوین، بابەتی یاسای پرۆسەی ئاشتی بە رێژەیەکی بەرچاو کۆتایی بێت بۆ ئەوەی تورکیا هەناسەیەکی ئارام هەڵبکێشێت.

لە درێژەی قسەکانیدا سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا روونکردنەوەی دا لەسەر ئەو یاسایەی بڕیارە لەم چوارچێوەیەدا دەربچێت و گوتی، یاساکە تەنیا بۆ ماوەیەکی کاتی دەبێت و بە هیچ شێوەیەک تایبەتمەندیی لێخۆشبوونی گشتی وەرناگرێت.

روونیشی کردەوە، بڕیارەکە تەنیا ئەو کەسانە دەگرێتەوە چەک دادەنێن و دەگەڕێنەوە نێو ژیانی ئاسایی، بۆیە دەتوانن سوود لەو رێکخستنە یاساییە ببینن.

لە کۆتاییدا کورتوڵموش داوای لە هەموو لایەک کرد ئاگاداری زمان و لێدوانەکانیان بن، رێگەش نەدەن هیچ هەوڵێکی تێکدەرانە زیان بە پرۆسەکە بگەیەنێت.

شایانی باسە لە کۆتاییەکانی ساڵی ۲۰۲۴، دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە) بە شێوەیەکی چاوەڕواننەکراو داوای لە عەبدوڵڵا ئۆجەلان کرد بچێتە پەرلەمانی تورکیا و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە رابگەیەنێت. ئەمەش بووە سەرەتای گەڕێکی نوێ لە دانوستانەکان و کردنەوەی دەرگایەک بۆ ئاشتی.

دواتر لە سەرەتای ساڵی ۲۰۲۵، ئۆجەلان لە زیندانەوە پەیامێکی ڤیدیۆیی بڵاوکردەوە و تێیدا داوای چەکدانان و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداریی کرد. وەک هەنگاوێکی هێمادار بۆ قبووڵکردنی پەیامەکەی ئۆجەلان، لە مانگی تەممووزی ۲۰۲۵ ژمارەیەک گەریلای پەکەکە لە ناوچەی شارباژێڕی سەر بە پارێزگای سلێمانی چەکەکانیان سووتاند و وازیان لە شەڕ هێنا.

لە ئێستاشدا، پەرلەمانی تورکیا لە رێگەی لیژنەیەکی هاوبەشەوە کار لەسەر داڕشتنی یاسایەک دەکات بۆ رێکخستنی چۆنیەتیی چەکدانانی پەکەکە و گەڕانەوەی چەکدارەکان بۆ نێو ژیانی مەدەنی، هاوکات پرۆسەکە رووبەڕووی چەندین ئاستەنگی سیاسی و ئەمنی بووەتەوە لە ناوخۆی تورکیا و دەرەوەیدا.