خۆپیشاندەران لە ئیستەنبووڵ: پێویستە تورکیا دەستبەجێ لە ناتۆ بکشێتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاوپەیمانیی «نەخێر بۆ ناتۆ» لە نەڕەزایەتی بەرانبەر بە بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی لووتکەی ناتۆ لە ڕۆژانی ٧ و ٨ی تەممووز (جولای) لە ئەنقەرە و هەروەها دەستبەسەرکردن و زیندانیکردنی ژمارەیەک لە چالاکوانان پێش ئەم کۆبوونەوەیە، ڕێپێوانێکی نەڕەزایەتی لە ناوچەی کادیکۆی لە ئیستەنبووڵ ڕێکخست.

بەشداربووان بە جووڵەکردن لە بەردەم پەیکەری مانگا لە کادیکۆی بەرەو مەیدانی ئەسکەلە، پلاکاردێکیان بە دروشمی «ناتۆمان ناوێت؛ ناتۆ واتە هەژاری و کۆمەڵکوژی» بەرز کردبووەوە. هەروەها دروشم و پلاکارد بە ناوەڕۆکی «ناتۆ بڕۆنە دەرێ»، «ترەمپ و نەتانیاهۆ، ئێوەمان ناوێت» و «ئەمریکای بکوژ، لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکشێوە» لەم کۆبوونەوەیەدا دەبینران.

لە کاتی ڕێپێوانەکەشدا چەندین دروشم وترانەوە، لەوانە: «ئیمپریالیستەکان و هاوکارەکانیان، گەشتی فەلوتی شەشەم فەرامۆش نەکەن»، «ئیمپریالیزم تێکدەشکێت، گەلانی خۆڕاگر سەر دەکەون»، «ناتۆی تاوانبار، پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) هاوکاریەتی»، «نەخێر بۆ شەڕ، ئاشتی هەر ئێستا» و «دەستبەسەرکردنەکان، زیندان و سەرکوتکردن ناتوانن بمانبەزێنن».

لەو کۆبوونەوەیەدا، نوێنەرانی پارتە سیاسییەکان، سەندیکا کرێکارییەکان، ڕێکخراوە ناحکومییەکان و سەدان هاووڵاتی ئامادە بوون.

دوای کۆتاییهاتنی ڕێپێوانەکە، سەرکان گەنچ، لە ئەندامانی هاوپەیمانیی «نەخێر بۆ ناتۆ»، بەیاننامەی هاوپەیمانییەکەی خوێندەوە. ئەو بە ئاماژەدان بە نزیکبوونی کاتی بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی ناتۆ وتی: «تەنیا چەند کاتژمێرێک بۆ بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی خوێناوی ئیمپریالیزم ماوە و حکوومەت بە بەکارهێنانی ئەم کۆبوونەوەیە، بیانووی بۆ دەستبەسەرکردن و زیندانیکردنی زۆرێک لە سۆسیالیستەکان و چالاکوانە شۆڕشگێڕەکان دۆزیوەتەوە. وڵات بە کردەوە بووەتە زیندانێکی گەورە.»

گەنچ هەروەها ئیدیعای کرد کە ناتۆ بە دروشمی دروستکردنی «ئەندازیاری نوێی ئەمنی» لە هەوڵی فراوانکردنی گۆڕەپانە نوێیەکانی شەڕدایە و زیادی کرد: «ناتۆ بۆ کرێکاران و گەلان هیچ شتێک جگە لە شەڕ، وێرانکاری و لەناوچوون لەگەڵ خۆی ناهێنێت. دەسەڵاتی پارتی داد و گەشەپێدانیش بۆ یاریکردنی ڕۆڵ لە سیاستە ئیمپریالیستییەکاندا، بە دەستبەسەرکردنی هێزە پێشکەوتنخواز و شۆڕشگێڕەکان، وڵاتی کردووەتە زیندانێکی کراوە.»

ئەو بە جەختکردنەوە لەسەر بەردەوامیی نەڕەزایەتییەکان، ڕایگەیاند: «سەرباری دەستبەسەرکردن و زیندانیکردنی چالاکوانان، هێزە شۆڕشگێڕەکان، پێشکەوتنخوازەکان و نیشتمانپەروەرەکان وەڵامی ناتۆ دەدەنەوە. پێویستە هەموو بنکەکانی ناتۆ دابخرێن و تورکیا دەستبەجێ لەم پەیمانە بکشێتەوە.»

سەرکان گەنچ هەروەها داوای ڕاگرتنی تەرخانکردنی بودجەی گشتی بۆ تێچووە سەربازییەکان کرد و داوای ئازادکردنی سەرجەم دەستبەسەرکراوانی ئەم دواییانەی کرد. ئەو لە کۆتاییدا داوای لە سەرجەم کرێکاران و چینەکانی کۆمەڵگە کرد کە لە نەڕەزایەتی بەرانبەر بە کۆبوونەوەی ناتۆ، بچنە پاڵ ئەم جووڵانەوە ناڕەزایەتییە.

ئەم خۆپیشاندانە بە شیعرخوێندنەوەی هاله یوکسەل و وتنەوەی دروشمی نەڕەزایەتی کۆتایی هات.