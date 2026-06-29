بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پارتی ئاماژەی بەوە کردووە کە کاتێک کۆبوونەوە و پەیامە دووقۆڵی و چەندقۆڵییەکان بێ ئاکام دەبن، پێویستە گفتوگۆکان لە شەقام و میدیاکانەوە بگوێزرێنەوە سەر مێزی یاسایی، و پەرلەمانتاران لە ناو هۆڵەکەدا بەرپرسیار بن لە دۆزینەوەی چارەسەری بەرهەمدار، بە جۆرێک هەموو لایەک پابەندی بڕیارەکانی پەرلەمان بن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: ''دوای هەڵبژاردنەکان، پارتی چەندین سیناریۆی بۆ کاراکردنەوەی دامەزراوە شەرعییەکان، هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی هەرێم و پێکهێنانی کابینەی نوێ خستووەتەڕوو، بەڵام سەرەڕای هەوڵ و دەستپێشخەرییەکانی سەرۆک مەسعود بارزانی، بەدەنگەوەهاتنی ئەرێنیی پێویست لە لایەن هێزە سیاسییەکانەوە بەدی نەکراوە.''

پارتی هۆشداری دەدات لەوەی کە بەردەوامبوونی ئەم چەقبەستووییە سیاسییە، بەتایبەت لەم دۆخە هەستیارەی ناوچەکەدا، زیانی گەورە بە ئەزموون و دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت و سوودی بۆ هیچ لایەک نابێت؛ بۆیە پێویستە بەرپرسیارێتیی نیشتمانی لەبەرچاو بگیرێت.

ئەم بڕیار و داوایەی مەکتەبی سیاسیی پارتی، دوای مانگێک دێت لە دەستپێشخەرییەکەی مەسعوود بارزانی (له‌ ٢٦ی ئایاری ٢٠٢٦) کە تێیدا داوای لە هێزە سیاسییەکان کردبوو بەرژەوەندیی باڵای گەل بخەنە سەرووی ئامانجە بەرتەسکەکان و کۆتایی بەو ململانێ بێ ئەنجامە بهێنن کە پرۆسەی سیاسی پێوەی دەناڵێنێت.