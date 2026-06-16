پشکی کورد لە نەوتی سووریا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕێککەوتنی نێوان وەزارەتی نەوتی سووریا و کۆمپانیای ئەمریکی "ئێچ کەی ئێن ئینێرجی" (HKN Energy) لەسەر کێڵگە نەوتییەکانی ڕمێلان، تەنها گرێبەستێکی ئابووری نییە؛ بەڵکوو دەکرێت ئەوە نیشان بدات کە دوای تێکەڵبوونی هەسەدە لەناو پێکهاتەی دەوڵەتی دیمەشقدا، تا چەند دەسەڵاتی سیاسی، ئەمنی و ئابووریی کورد لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا دەپارێزرێت.

بەگوێرەی ڕاپۆرتە بڵاوکراوەکان، پێکهاتەی سەرەتایی ئەم ڕێککەوتنە بەم شێوەیەیە:

٦٠٪ بۆ کۆمپانیای HKN Energy

٣٢٪ بۆ حکومەتی سووریا

٨٪ بۆ کۆمپانیای نەوتی "جەزیرە"ی سەر بە هەسەدە

کۆمپانیای "جەزیرە" لە ڕاستیدا ڕۆڵی کۆمپانیای نیشتمانیی نەوت لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە دەگێڕێت و سەرجەم دۆسیەکانی وزە لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لەژێر چاودێری ئەو کۆمپانیایەدان.

لەگەڵ ئەوەشدا، هێشتا وردەکاریی تەواوی گرێبەستەکە بڵاونەکراوەتەوە و هەر ئەمەش بووەتە هۆی دروستبوونی لێکدانەوەی جیاواز. زۆربەی شیکەرەوەکان پێیان وایە پشکی ٦٠٪ی کۆمپانیای HKN بە واتای قازانجی خاوەنی ئەم کۆمپانیایە نایەت، بەڵکو پێدەچێت بەشێک بێت لە گرێبەستی "بەشداری لە بەرهەمهێنان" یان "گێڕانەوەی تێچووەکان"؛ بەو واتایەی کە کۆمپانیا ئەمریکییەکە سەرەتا تێچووی نۆژەنکردنەوەی بیرەکان، هەڵکۆڵین، پەرەپێدانی ژێرخان و کارە تەکنیکییەکان دابین دەکات و پاشان ئەم تێچووانە لە پشکی خۆی دەگێڕێتەوە. لە ئەنجامدا، بەشێکی گەورەی ئەو ٦٠٪ە دەکرێت بۆ تێچووی کارپێکردن و وەبەرهێنان بڕوات نەک قازانجی ڕاستەوخۆ.

بەڵام گرنگترین تەمومژ، پشکی ٨٪ی سەر بە هەسەدەیە. هێشتا ڕوون نییە ئایا ئەم پشکە:

بەشێکی فەرمییە لە گرێبەستە درێژخایەنەکەی HKN،

ڕێککەوتنێکی جیاوازە لە نێوان دیمەشق و هەسەدە،

یان میکانیزمێکی کاتییە بۆ پێدانی مووچە و تێچووەکانی قۆناغی ڕاگواستن.

هەندێک سەرچاوەی نزیک لە دیمەشق ڕایانگەیاندووە کە ئەم پشکە تەنها بۆ ماوەی دوو تا سێ مانگ لەبەرچاو گیراوە، تا ئەو کاتەی پرۆسەی تێکەڵکردنی دامەزراوەکانی هەسەدە لەناو پێکهاتەی دەوڵەتی سووریادا تەواو دەبێت.

بەپێی لێکدانەوەیەکی گونجاوتر، دەکرێت گرێبەستە سەرەکەییەکە لە ڕاستیدا ڕێککەوتنێکی ٦٠-٤٠ بێت لە نێوان HKN و حکومەتی سووریا، و دیمەشق لە پشکی خۆی، بە شێوەیەکی کاتی ٨٪ی دابێت بە کۆمپانیای نەوتی جەزیرە بۆ ئەوەی تێچووی دامەزراوە و هێزەکانی سەر بە هەسەدە لە قۆناغی ڕاگواستندا دابین بکرێت.

ئەم گێڕانەوەیە لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی سەر زەویشدا دەگونجێت. ڕێککەوتنی تێکەڵبوونی هەسەدە جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەبێت لە کۆتاییدا کێڵگە نەوتییەکان ڕادەستی حکومەتی سووریا بکرێنەوە. هەروەها "ئیلهام ئەحمەد"، یەکێک لە کەسایەتییە باڵاکانی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، پشتڕاستی کردووەتەوە کە کۆنترۆڵی کۆتایی کێڵگەکان دەگوازرێتەوە بۆ دیمەشق.

لەسەر ئاستی مەیدانیش نیشانەکانی ئەم گواستنەوەیە دەبینرێن. وتراوە کە بنکەی "خەراب ئەلجیر" لە نزیک ڕمێلان ئێستا لەژێر کۆنترۆڵی سوپای سووریادایە و نزیکەی ٢٥٠ هێزی حکومەتی تێدا جێگیرکراوە. بەڵام پاراستنی ڕۆژانەی کێڵگەکان هێشتا بە شێوەیەکی سەرەکی لە دەستی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی سەر بە هەسەدەیە؛ دۆخێک کە زیاتر نیشانەی ناتەواو بوونی پرۆسەی گواستنەوەکەیە نەک دابەشکردنی هەمیشەیی دەسەڵات.

گرنگیی سیاسیی بابەتەکە لەوەدایە کە ئەگەر پشکی ٨٪ بە ڕاستی هەمیشەیی بێت و بۆ تەواوی ماوەی ٢٥ ساڵەی گرێبەستەکە بێت، ئەوا هەسەدە دەستکەوتێکی دارایی سەربەخۆ و بەردەوامی دەستدەکەوێت. خەمڵاندنەکان نیشان دەدەن کە ئەم پشکە لە ئاستی بەرهەمهێنانی ئێستادا دەتوانێت مانگانە نزیکەی ٧ بۆ ١٠ ملیۆن دۆلار داهات دروست بکات؛ ژمارەیەک کە لە ئەگەری نۆژەنکردنەوە و زیادبوونی بەرهەمهێنانی کێڵگە نەوتییەکان، زیاتریش دەبێت.

داهاتێکی لەم شێوەیە دەتوانێت بەس بێت بۆ پاراستنی بەشێک لە پێکهاتە کارگێڕی، ئەمنی و سیاسییەکانی هەسەدە دوای تێکەڵبوونی فەرمی، و دەبێتە هۆی دروستبوونی جۆرە پێکهاتەیەکی "سەخت" و نیمچە سەربەخۆ لە تەنیشت حکومەتی سووریاوە.

لە بەرامبەردا، ئەگەر نەوت، گومرگ و سەرچاوە سەرەکییەکانی تری داهات بە تەواوی بکەونە ژێر کۆنترۆڵی دیمەشقەوە، نا canەسازی (لامەرکەزییەت) لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئەگەر زۆرە بۆ ئاستێکی سنووردار و خزمەتگوزاری کەمببێتەوە؛ واتە جۆرێک لە بەڕێوەبردنی خۆجێیی شارەوانی و کارگێڕی، نەک ئەو خۆسەرییە سیاسی و ئەمنییەی کە هەسەدە لە ساڵانی ڕابردوودا بەدوایدا دەگەڕا.

لەبەر ئەوە، گفتوگۆی ڕاستەقینە لەسەر ئایندەی نا canەسازی لە سووریا، پێش ئەوەی بە ناونیشانەکان و ئەنجومەنە خۆجێییەکانەوە بەند بێت، بەم بابەتەوە گرێدراوە کە کێ کۆنترۆڵی سەرچاوە ستراتیژییەکانی داهات دەکات.

له‌م چوارچێوه‌یه‌دا، شێوازی بەڕێوەبردنی کێڵگەکانی ڕمێلان، داهاتە گومرگییەکان و دابینکردنی دارایی دامەزراوە تێکەڵکراوەکان، پێدەچێت گرنگترین پێوەر بێت بۆ پێوانەکردنی ئەو دەسەڵاتە ڕاستەقینەیەی کە هەسەدە دوای تێکەڵبوونی دەیپارێزێت.

بابەتی پێدانی مووچەی هێزە تێکەڵکراوەکانیش گریمانەی "کاتیبوونی" پشکی ٨٪ بەهێزتر دەکات. ڕاپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە هێزەکانی سێ لیوای هەسەدە کە چوونەتە ناو سوپای سووریاوە، ئەم مانگە مووچەکانیان بە کاش (نەقدی) وەرگرتووە و بڕیارە لە مانگی داهاتووەوە پارەدانەکان لە ڕێگەی کارتە بانکییەکانی "شام کاش" و ڕاستەوخۆ لەلایەن حکوومەتی سووریاوە ئەنجام بدرێت.

لە دۆخێکی وەهادا، دوورە لە ڕاستییەوە کە دیمەشق هەم بەرپرسیارێتی پێدانی مووچەی هێزە تێکەڵکراوەکان بگرێتە ئەستۆ، و هەم بە شێوەیەکی هەمیشەیی بەشێک لە داهاتی نەوت ڕادەستی دامەزراوەیەکی سەربەخۆی سەر بە هەسەدە بکات.

کەواتە، ئەگەر پشکی ٨٪ تەنها میکانیزمێکی کاتی بێت بۆ دابینکردنی تێچووەکانی گواستنەوە، نیشانەیەک نییە لە لامەرکەزی بوونی سیاسی بەربڵاو. بەڵام ئەگەر ئەم پشکە بە شێوەیەکی هەمیشەیی جێگیر بکرێت، دەکرێت بە واتای مانەوەی پێکهاتەیەکی دارایی و دامەزراوەیی سەربەخۆی سەر بە هەسەدە بێت لەناو دەوڵەتی سووریادا؛ بابەتێک کە پێدەچێت سنووری ڕاستەقینەی دەسەڵاتی کورد لە سووریای پاش شەڕدا دەستنیشان بکات.