ڕاگەیێندراوی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی سەبارەت بە ڕێککەوتنی کۆتاییهێنان بە جەنگ

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەقی تەواوی ڕاگەیێندراوەکە بەم شێوەیەی خوارەوەیە:

گەلی شەریفی ئێران ئاگادار دەکەینەوە:

«کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ژێر ڕۆشنایی ڕێبەرایەتیی ڕێبەرە شەهیدەکەیدا، باڵادەستیی خۆی بەسەر دوژمنی ئەمریکی-زایۆنیدا تەواو کردووە، و لە ژێر ڕێنمایییەکانی ڕێبەری باڵای نیزام (حفظه الله تعالی)، پشتگیریی کۆمەڵانی خەڵک و هەوڵی جیهادیی جەنگاوەرانی ئیسلامدا، لە دوای خولێکی دانوستانی سەخت و چڕی چەند مانگە، و لەسەر بنەمای پەسەندکراوی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی، دەقی یادداشتی لێکتێگەیشتنی سەبارەت بە دانوستانەکانی کۆتاییهێنان بە جەنگ (دانوستانەکانی ئیسلام ئاباد) لە نێوان ئێران و ئەمریکادا لە ئێوارەی ٢٤ی جۆزەردان (١٣ی حوزەیران) کۆتایی پێهێنا و یەکلاکردەوە.

بەپێی ڕێککەوتنە ئەنجامدراوەکان، جەنگ و ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە سەرجەم بەرەکاندا، لەنێویاندا لوبنان، لە ئەمشەوەوە بە شێوەیەکی دەستبەجێ و هەمیشەیی کۆتاییان دێت، و سەرەڕای ئەوەش، گەمارۆی دەریایی سەر ئێران دەستبەجێ و بە تەواوی کۆتایی پێ دێت.

واژۆکردنی ئەم یادداشتی لێکتێگەیشتنە ڕۆژی هەینی ٢٩ی جۆزەردان (١٩ی حوزەیران) بە شێوەیەکی فەرمی ئەنجام دەدرێت.

دانوستانەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی، پاشەکشە پێدەکرێت بۆ دوای جێبەجێکردنی پابەندبوونەکانی لایەنی بەرانبەر بەپێی یادداشتی لێکتێگەیشتنەکە. کۆماری ئیسلامیی ئێران سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی کۆماری ئیسلامیی پاکستان و دەوڵەتی قەتەر دەکات.»

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی