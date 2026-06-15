هەوڵیان دا کورد بکەنە قوربانیی مامەڵە هەرێمییەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، «عەبدولکەریم عومەر» نوێنەری ئیدارەی خۆبەڕێوەبەریی ڕۆژئاوا لە ئەنجوومەنی ئەورووپا، هەڵسەنگاندنی بۆ ڕووداوەکانی ئەم دواییەی کوردستانی سووریا کرد و ڕایگەیاند کە دانوستانە دیپلۆماسییەکانی سەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی، کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لەسەر دەستکەوتەکانی کورد هەیە.

عەبدولکەریم عومەر لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ئاژانسی هەواڵی فورات (ANF) ئاماژەی بەوە کرد کە پێویستە ڕووداوەکانی مانگەکانی ڕابردوو بە شێوەیەکی گشتگیر و پێکەوە گرێدراو هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێت؛ ناوبراو ڕایگەیاند کە دیدارەکانی پاریس، دانوستانەکانی نوێنەری تایبەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ئەو پڕۆسە دیپلۆماسییانەی کە هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا تێیاندا بەشدار بوو، و ڕێککەوتنەکانی نێوان دیمەشق و ئیسرائیل دەبێت لە پاڵ یەکتردا شی بکرینەوە.

ویستیان کورد بکەنە قوربانیی بازاڕە هەرێمییەکان

عومەر ڕایگەیاند کە هێزە هەرێمییەکان بۆ لاوازکردنی دەستکەوتە سیاسییەکانی کورد هەڵوێستێکی هاوبەشیان نیشان داوە و گوتی: «ئەو هێرشانەی کە لە حەلەبەوە دەستیان پێکرد، دەرئەنجامی ئەم پڕۆسە و هاوپەیمانێتییە بوون.»

عەبدولکەریم عومەر ڕووداوە ڕوویداوەکانی بە درێژەکێشانی هەمان ئەو هەوڵانە دانا کە لە درێژەی مێژوودا دژی کورد دراون و زیادی کرد: «مێژوو جارێکی تر خۆی دووبارە کردەوە. ویستیان کورد جارێکی تر بکەنەوە بە قوربانیی بازاڕە هەرێمییەکان.»

دەبێت باسی کەمکوڕییەکانی خۆشمانیش بکەین

عومەر ڕایگەیاند کە سەرەڕای ئەمەش، پێویستە سیاسەتی کوردی ڕووبەڕووی کەمکوڕییەکانی خۆی ببێتەوە و لەم پڕۆسانە دەرس و پەند وەربگرێت، و گوتی: «گرنگە بە تەواوی بوێرییەوە پرسیاری "ئێمە لە کوێدا کەممەتەرخەمیمان کردووە" بپرسین. دەبێت بە شێوەیەکی جیددی گفتوگۆ لەسەر کەمکوڕییەکانی خۆمان بکەین و دەرئەنجامی لێ بکێشینەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا، ئێمە هێزی کارپێکردن و تێکۆشانی خۆمان هەیە و تێکۆشانەکەشمان بەردەوامە.»

تێکۆشان تەنها بۆ کورد نییە، بەڵکوو بۆ تەواوی سووریایە

عومەر ڕایگەیاند کە گرنگە گەلی کورد بە بەهێزکردنی ئامادەیی کۆمەڵایەتی، کولتووری و سیاسیی خۆی درێژە بە ڕێگاکەی بدات، و ئاماژەی بەوە کرد کە تێکۆشان لە ڕۆژئاوای کوردستان تەنها بۆ مافەکانی کورد نییە، بەڵکوو بۆ دیموکراتیکردنی سەرتاسەری سووریایە.

عومەر ڕایگەیاند کە دەبێت لەسەر بنەمای دەستوور و بەها دیموکراتییەکان سووریایەکی نوێ بونیاد بنرێت و گوتی: «تێکۆشانی ئێمە بە هەمان ئەو ئەندازەیەی کە تێکۆشانە بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلی کورد، هاوکات تێکۆشانە بۆ دیموکراتیکردنی سووریاش.»

خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانیان سوورن

عومەر گوتی، خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانیان پێداگر و سوورن، و ئەوەی وەبیرهێنایەوە کە مۆدێلی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر بە پێشەنگایەتیی ژنان لە سەرانسەری جیهاندا ناسراوە و ئۆپەراسیۆنەکانی دژی داعشیش لە لایەن ڕای گشتیی نێودەوڵەتییەوە پێشوازیی لێکراوە.

پڕۆسەی تێکەڵبوونی دیموکراتی بە سستی بەڕێوە دەچێت

عومەر هەروەها باسی لە پڕۆسەی تێکەڵبوون (ئاوێتەکردن) کرد کە لە ٢٩ی کانوونی دووەمەوە دەستی پێکردووە، و ڕایگەیاند کە گفتوگۆکان سەبارەت بە تێکەڵکردنی پێکهاتە دامەزراوەیی، کارگێڕی و سەربازییەکان لە ناو سیستمی دەوڵەتی سووریادا بەردەوامن.

عومەر ئاماژەی بە هەندێک ڕووداوی ئەرێنی لە پێوەند بە زمان و ناسنامەی کوردی کرد و گوتی: «بە فەرمی ناسینی نەورۆز وەک جەژنێکی فەرمی و دانپێدانانی ناسنامەی کوردی هەنگاوی گرنگن، بەڵام ئەمانە بەس نین.» عومەر گوتی: «لە ڕوانگەی مافە بنەڕەتییەکانی گەلی کوردەوە، ئەگەرچی ئەم هەنگاوانە گرنگ بن، بەڵام تەواو نین. تێکۆشان بۆ چەسپاندنی مافەکانی کورد لە ڕێگەی دەستوورەوە بەردەوامە.»

عبدالکریم عومەر ڕەخنەی لە هەڵوێستی حکومەتی کاتی لە دیمەشق گرت و ڕایگەیاند کە پڕۆسەی تێکەڵبوونی دیموکراتی بە سستی بەڕێوە دەچێت، بەڕێوەبەرایەتیی ناوەندی لە زۆر بابەتدا دەیەوێت کات بەفیڕۆ بدات و کات بەدەست بهێنێت، بەڵام گەلی کورد لەسەر پێداگریی خۆی بۆ بەردەوامیدان بە تێکۆشانی دیپلۆماسی و سیاسی بەردەوامە.

لەسەر YPJ هیچ ڕێککەوتنێک نەکراوە

عومەر ڕایگەیاند کە لە بواری سیاسیشدا هەموو کێشەکان چارەسەر نەکراون؛ سەرەڕای ڕێککەوتن لەسەر تێکەڵکردنی چوار تیپ، بەڵام لەسەر یەکینەکانی پاراستنی ژنان (YPJ) هیچ ڕێککەوتنێک نەکراوە. عومەر ڕوونی کردەوە کە بەڕێوەبەرایەتیی شام پێکهاتەی ئێستای YPJ قبوڵ ناکات و دەیەوێت ئەم هێزە لە ژێر چەتری وەزارەتی ناوخۆدا هەڵسەنگاندنی بۆ بکات، و جەختی کردەوە کە لەم بارەیەوە هێشتا هیچ ڕێککەوتنێک بەدەست نەهاتووە.

ئێمە بەردەوام دەبین لە چالاکییەکانمان

عەبدولکەریم عومەر لە کۆتایی قسەکانیدا ڕایگەیاند کە لە هەندێک تەوەری سەربازی و سیاسیدا بۆچوونی جیاواز هەن، و ڕایگەیاند کە سەرەڕای ئەوەش، ئەوان سوورن لەسەر بەردەوامیدان بە تێکۆشانی سیاسی و دیموکراتی. عومەر گوتی: «سەرەڕای هەموو سەختی و دژوارییەکان، ئێمە درێژە بە تێکۆشانی خۆمان دەدەین. ئێمە بەڵێن بە گەلی خۆمان دەدەین؛ تا کۆتایی بەردەوام دەبین لە تێکۆشانی سیاسی و بەرگریکردن. ئێمە لەو باوەڕەداین کە ئەم کێشانە چارەسەر دەکەین.»